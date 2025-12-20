高強度降血脂 改善頸動脈斑塊

頭頸癌病人接受放療，頸動脈粥樣硬化程度嚴重（左圖）；經高強度降血脂藥治療後，血管狀況顯著好轉（右圖）。（台大新竹分院提供）

記者曾芳蘭∕竹市報導

一名頭頸部癌症病人8年前因舌癌接受放射線治療，長期受到口乾與高血壓等問題困擾；4年前影像檢查顯示、其右側頸內動脈已有明顯斑塊及約50%的血管狹窄，屬於高風險族群。經長期高強度降血脂治療後，頸動脈斑塊明顯減少、血管狀態大幅改善。

新竹台大分院心血管中心醫師張恕桓指出，這位病人曾接受放射線治療，血管內皮容易受損，更容易形成粥樣硬化斑塊。自2018年起在心血管中心團隊照護下，病人每天規律服用降血脂藥（他汀類藥物，Statin），有效降低壞膽固醇（LDL）濃度，穩定甚至縮小斑塊體積。

在影像比對中，2022年仍見顯著斑塊；經持續使用降血脂藥物，今年追蹤影像顯示，頸動脈斑塊體積明顯減少、血管壁恢復光滑，血流更為順暢，治療獲得良好成效。積極控制血脂肪為臨床上醫師常常進行的決策處方，也符合國際治療指引，只是常常沒有機會讓一般民眾看到其治療成果。

張恕桓說明，降血脂藥（他汀類藥物，Statin）類藥物除了降膽固醇外，也具有抗發炎與穩定血管的作用，有助於預防中風及心臟病發作。接受放射線治療的頭頸癌病人屬於「血管加速老化」高危族群，應定期檢查血脂與頸動脈超音波，必要時與醫師討論是否採取積極降脂治療。

新竹台大分院呼籲，民眾若有高血壓、糖尿病或吸菸等心血管危險因子，更應維持良好生活習慣與規律服藥，以降低血管阻塞風險。該院心血管中心結合臨床醫師、專科護理師與藥師跨專業團隊，持續推動精準化心血管照護與病人教育。此案例證實藥物治療的長期成效，也展現醫院在整合癌症治療與心血管防治上的臨床專業與研究能力。