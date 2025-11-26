高德曼致函市警局長 追問警員、蒙面ICE特工衝突受傷詳情

國會眾議員高德曼致函市警局長蒂池，追問警員與蒙面ICE特工衝突受傷詳情。(記者馬璿／攝影)

代表曼哈頓華埠等社區的國會眾議員高德曼(Dan Goldman)25日致函紐約市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)，就11月12日發生、導致多名警員受傷的執法事件提出多項質詢，並要求警方說明聯邦移民及海關執法局(ICE)人員未清楚表明身分所造成的相關風險。

根據信件，事件發生在11月12日，市警當天接獲多通來自曼哈頓164街與百老匯大道附近居民的報案，稱有武裝、蒙面人士在街上強行將他人拉離車輛；警員到場後，目擊數名男子追逐一名個體，疑似正在發生暴力犯罪，因而迅速介入。

廣告 廣告

直至警方干預後，這些男子才口頭表明自身為ICE探員。事件中多名警員受「輕傷」，但警方至今未公開傷勢細節與受傷原因。高德曼指出，這並非首次有聯邦人員未配戴識別標誌、身穿便服並遮掩面部在社區執法，引發誤會。他表示，近期此類行動已使民眾多次誤以為暴力犯罪正在發生，紛紛撥打911求助，更曾出現不法分子假冒ICE探員犯案的情況。

他強調，當聯邦探員未能或不願清楚表明身分時，地方警員與市民都被置於不必要的風險之中。信中指出，ICE的執法方式迫使市警成員在毫無事前資訊下，必須於瞬間判斷對方是聯邦探員或犯罪者，這不僅造成執法混亂，也為前線警員及民眾帶來可避免的安全危險。

他在信中向蒂池提出多項詢問，包括：受傷警員的傷勢與受傷經過；自今年1月20日以來，市警共接獲多少宗涉及聯邦移民執法人員未適當表明身分的報告；警方是否曾在不知情的情況下與國土安全部人員於街頭發生對峙；市警是否已向前線人員發布應對無識別聯邦探員的操作指引；以及有無向國土安全部正式表達公共安全風險方面的關切。

更多世界日報報導

窩藏、雇用無證客 田州中餐館夫婦認罪 恐將遭驅逐出境

長島高中華裔女生王悅綺獲跳水金牌 被哈佛提前錄取

南加七座華人城市 這些隱藏福利全免費