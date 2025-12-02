高志綱傳外遇林倪安「對外稱男友」 疑遭元配發文控訴
統一獅隊教練團日前職務宣布異動，高志綱從一軍首席教練，轉任一、二軍總監兼統籌教練，如今竟傳出婚姻出軌，遭疑似元配的網友控訴出軌網紅林倪安，長期對婚姻不忠，還流出疑似第三者的對話紀錄內容，讓眾多球迷感到震驚。
一名疑似元配的網友自今年5月起，多次在Threads發文，指出某網紅曾與多位球員發生關係、以工作名義接近球員等，原本貼文都未指明是何人，沒想到日前直接點名開嗆：「林倪安是高志綱的小三」，接著爆料林倪安不論簽書會、台東遠征，都會像正宮一樣到場，另外像是12強系列賽，也到場內慶祝，至於訊息也會有意無意暗示「我跟你老婆一樣，所有活動都可以到場支持你」，原PO忍不住開嗆：「是單純支持，還是已經幻想取代了？林倪安當了半年多的小三，開心嗎」。
原PO也公開疑似林倪安私下的對話紀錄，還抱怨元配：「他自己老婆管不好，怪到我身上，他們的婚姻觀我屁事」，讓原PO氣到開嗆：「你有什麼資格像什麼事都沒發生過一樣啊」，接著強調林倪安很愛到處亂說話、刷存在感，還喜歡四處炫耀自己是小三，搞到不少球員、啦啦隊、家眷都知道狀況，接著怒轟：「你又有什麼資格要誰閉嘴，已婚男不能碰這件事沒人告訴過你嗎？但你也不是第一次當小三，對你來說，也沒差吧」。
原PO點出林倪安許多誇張行徑，「連同隊眷屬都敢稱『高志綱是妳男友』，你恨不得全世界都知道，不是嗎？12強離場時，你在旁邊錄影，高志綱走過去時，你還大喊寶貝，你口中的寶貝手裡牽著他老婆，你不是故意的？你就是希望我知道吧」。
4天前，林倪安曾在threads發文寫下，「現代AI的方便，是為人們帶來更迅速、更方便的生活，也加速了科技發展的進步，但總是很多人變相使用，變成了製造假截圖、假照片、假合成，看到了好多甚至可以模仿聲音來為所欲為，善用科技的進步才是長久之計。」如今被直指介入球員婚姻，林倪安針對此事尚未回應，求證經紀人也未發聲。統一獅領隊蘇泰安2日表示，球團正在了解情況，若違反球團憲章規定，最重開除，但目前仍是網路傳言，「球團不會針對網路傳言做回應。」
