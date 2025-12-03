高志綱傳外遇！林倪安「非眷屬」進東京巨蛋 網湧入留言
中職統一獅教練高志綱遭爆料和女星林倪安有婚外情，起因於一名爆料者在社群帳號上直接點名指控，不過老婆蔡志潔已澄清是身分遭冒用，不過網友也發現2024年12強冠軍賽時，林倪安就曾以「非眷屬」身分進入觀賽。
日前一名爆料者不斷在社群平台公開多張小三的私訊截圖，11月28日無預警點名爆料「林倪安是高志綱的小三」，後續更指出，簽書會和12強比賽時她都擺出像正宮的姿態，像是自己老公一樣跟著。網友實際查看林倪安的社群帳號，中華隊去年拿下12強冠軍時，官方僅開放球員與教練眷屬入場，不過林倪安卻以「非眷屬」身分現身東京巨蛋。
女星林倪安大方PO出12強冠軍賽照片。（圖／翻攝自林倪安IG@nianlin）
除此之外，事後林倪安也PO出東京巨蛋照片，不但在場邊大方拍照，還拿著冠軍獎牌、揮舞國旗打卡，還將一系列照片置頂，如今傳出婚外情爆料，網友也湧入貼文朝聖「聽說這邊有熱鬧可以看我就來了」、「又是高志綱」、「吃瓜」、「志綱尚勇」。
目前林倪安已悄悄關閉IG留言功能，不過高志綱老婆蔡志潔也透過律師事務所發出聲明澄清，自己身分遭冒用，她並無使用任何帳號爆料，，也未曾以自己或透過該帳號發表婚外情言論，強調若再有類似行為，將委請律師依法追究相關法律責任。
