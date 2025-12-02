高志綱原配發聲了！ 怒控「冒名帳號」影射外遇

高志綱。（資料畫面）

近日一名「C」開頭帳號在社群平台Threads上，以多篇貼文和疑似私訊截圖對話內容，指控知名網紅林倪安介入多名球員和教練的私生活，其中還包括高志綱。有人懷疑「C帳號」是高志綱的正宮，對此，高志綱的太太2日透過律師發布聲明，澄清並無聲請使用該帳號 ，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論 ，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響其家庭生活。

高志綱的太太蔡志潔透過律師蔡文健發表聲明如下：

(一) 本人為高志綱之配偶 ，近期於 Threads 上，充斥某 C 開頭之帳號 ，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義 ，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論 ，且不只乙則 。本人為此特委由律師發表對外之聲明 ，澄清本人並無聲請使用該帳號 ，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論 ，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活 。

(二) 因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾 ，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義 ，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益 等語。





