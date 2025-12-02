高志綱捲婚外情傳聞！統一獅了解中：屬實最重開除

統一獅教練高志綱遭網友爆料與網紅林倪安有婚外情。球團強調目前仍屬網路傳言，若查證違反球團憲章，最重可處開除。（圖／翻攝自高志綱IG）





統一獅教練高志綱近日捲入婚外情風波，社群平台上連日出現爆料貼文與疑似對話截圖，指控他與網紅林倪安發展不倫關係，並頻繁一同出現在球隊相關活動。面對外界質疑，統一獅球團今（2日）回應，強調目前內容都屬網路傳言，球團已開始了解狀況，若查證有違反憲章規定，最重處分可至開除。

近日有匿名帳號在Threads以多篇貼文和私訊截圖，指稱林倪安不僅介入高志綱婚姻，還多次出入球隊活動與場合，包括簽書會、國際賽事等，甚至被形容是「假球眷、真第三者」。爆料者還稱，林倪安疑似與多名球員、教練過從甚密，甚至有「帶醉酒球員回租屋處拍床照」等指控。

廣告 廣告

對於一連串爆料指控，統一獅領隊蘇泰安表示，目前外界看到的內容仍是網路傳言，球團不會針對未經證實的指控逐一回應，但了解球迷與社會關注，並回應「相關情況球團已經在了解當中」。

蘇泰安也再次強調，統一獅球團有明確憲章與隊規，不論是教練還是球員，「不管任何人，只要違反憲章的規定，最重是會開除的。」若後續查出有確切違規事證，不排除做出最嚴厲處分。

更多東森新聞報導

健身房練出外遇？人妻去3個月突懷孕 夫崩潰離婚

共浴人妻還嗨拍片！小王挨告詭辯：才10次

台中63歲千萬董座驚覺老婆出軌水電工 法院判決出爐

