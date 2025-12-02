高志綱捲婚外情風波！老婆出聲「未發表類似言論」：不排除對冒名者提告

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台灣棒球國家隊常客、統一獅教練「鐵捕」高志綱近期捲入婚外情風波，各種傳聞在網路上越演越烈，除了統一獅球團出面說明將進行調查，高志綱太太蔡志潔今（2）日也透過律師發聲，對於網路上指涉高志綱與她人有婚外情，她澄清未曾發表類似言論，是遭人冒用名義發文，已嚴重影響她的家庭生活，她並強調，若再有類此行為，「本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益。」

高志綱與林倪安的疑似婚外情風波越演越烈。（圖／林倪安IG）

而據了解，高志綱的眷屬票是由統一獅管理，給家人使用，與林倪安進入球場的方式無關，林倪安也曾在影片中透露，她的票是由她的「學弟」陳晨威給的，與爆料內容有所出入。

以下為蔡志潔聲明全文：

一、茲據本所當事人蔡志潔委稱如下：「

（一）本人為高志綱之配偶，近期於 Threads 上，充斥某 C 開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

（二）因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」等語。

二、經核尚無不合，爰代聲明如上。

正暘法律事務所

律師蔡文健

