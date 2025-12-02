高志綱爆不倫 疑外遇林倪安

統一獅教練高志綱遭爆外遇女星林倪安。

統一獅教練高志綱遭爆料疑似和女星林倪安發生不倫戀情，連對話紀錄也曝光，目前林倪安IG已經關閉留言，高志綱則暫無回應。而網路上連環爆料帳號遭疑為高志綱太太蔡志潔，蔡志潔2日聲明澄清該爆料帳號並非本人。

日前「脆」上多篇爆料貼文指控網紅林倪安介入多名球員與教練私生活，其中就包括高志綱，11月28日更發文指「林倪安就是高志綱的小三」。

被指控的網紅林倪安，去年底台灣隊12強奪冠，林倪安以眷屬證身分在東京巨蛋球場，遭指控為「假球眷」，實質上是婚姻第三者，爆料者指稱，高志綱無論出席活動或簽書會，林倪安也都到場。一連串發文讓球迷猜測該帳號為高志綱的太太蔡志潔，蔡則委由律師發出聲明否認該帳號是自己。

對於「脆」上的爆料，林倪安還未正面回應，帳號設定改為私人帳號，IG帳號則不開放留言。

統一獅隊日前教練團職務異動中，高志綱自原先的一軍首席教練轉任一、二軍總監兼統籌教練。對於網路爆料與指控，獅隊領隊蘇泰安表示：「目前仍都是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，關於大家所關注部分球團也正在了解中。我們統一獅球團的規定非常清楚，不管任何人，只要違反規定，最重是會開除的。」