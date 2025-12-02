高志綱爆婚變風暴！疑似元配怒控外遇 林倪安急關閉留言

（體育中心／綜合報導）中職統一獅總教練高志綱近日被網友在社群平台指控捲入婚外情。根據《鏡報》報導，一名疑似高志綱元配的網友在Threads上連續發布貼文，公開疑似私訊截圖與多張照片，指稱高與女星林倪安長期發生不倫關係。事件曝光後，林倪安已將Threads設為私人帳號，Instagram 也關閉留言功能。

圖／女星林倪安。（翻攝 林倪安 IG）

該名網友多篇貼文中，指控林倪安以工作名義接近球員，並稱對方與多人有不當往來；她同時上傳疑似林倪安與高志綱的對話截圖，質疑對方明知對象已婚仍介入婚姻關係。原PO表示，從簽書會、國際賽到球隊遠征，多次看到林倪安現身高志綱相關活動，使她感到難以接受。

圖／林倪安與高志綱合影。（翻攝 林倪安 IG）

在原PO公開的對話截圖內容中，疑似可見林倪安提及「希望12強他老婆不要跟」、「難怪阿伯比較喜歡我」等語句。原PO則反問對方是否理解「已婚男不能碰」的界線，並稱過程中遭受造謠與干擾。

圖／網友在社群平台上爆料林倪安。（翻攝 Threads／cyscys_rtk）

面對外界質疑，林倪安日前曾在Threads發文澄清，指有人利用AI製作偽造對話、截圖與照片，認為科技應被正確使用，而不應成為傷害他人的工具。隨著事件發酵，她目前已關閉公開留言與部分社群功能。

圖／網友聲稱曝光高志綱與林倪安對話紀錄。（翻攝 Threads／cyscys_rtk）

截至目前，統一獅球團與高志綱本人尚未就相關指控回應，事件真假仍待當事人或相關單位進一步說明。

