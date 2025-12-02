高志綱疑捲婚外情！正宮委請律師發聲 批爆料帳號「冒用本人名義」

統一獅教練高志綱遭爆料婚外情，社群平台Threads有帳號自稱是高志綱正宮，貼出多張對話，指控高志綱有婚外情。對此高志綱的妻子蔡志潔決定提告，痛批該帳號假冒她的身分，嚴重影響家庭生活。

蔡志潔透過委任律師發出聲明，指出近期於Threads上，充斥某C開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，「指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只一則」。

因此蔡志潔特別委請律師對外發出聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，指出此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響自己的家庭生活。

廣告 廣告

蔡志潔指出，「因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」。

責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

統一獅林安可加盟日職西武獅 傳簽2+1合約身價晉升「億元男」！

林安可確定與西武獅簽約！將披背號「73」喊能挑戰日本棒球很開心

中職／統一獅林安可行使旅外資格 日職西武獅取得議約權