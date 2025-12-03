高志綱被爆和網紅搞婚外情…妻子發聲明：身分被冒用擬提告

娛樂中心／綜合報導

網紅林倪安近日遭自稱高志綱正宮網友爆料，指她介入婚姻。（圖／翻攝自臉書）

統一獅教練高志綱近期遭一名自稱正宮的網友發文爆料，指網紅林倪安介入其婚姻，並公開多張紀錄與截圖。對此，高志綱的妻子蔡志潔於（2）日透過律師發聲明，直指發文帳號並非自己的，所以並未發表此類言論，且這些文章已嚴重影響家庭生活，因此不排除委由律師，提起訴訟。

該名自稱高妻的網友在社群平台「Threads」發文表示，「林倪安是高志綱的小三」，甚至直接酸言「林倪安，當了半年多的小三，開心嗎？」同時透露，林倪安在簽書會、12強賽事中，都表現得像元配一樣，還在正宮在場時大喊「寶貝」，甚至公開了疑似高志綱與林倪安的對話紀錄，內容包含告白言論和對方回應「大叔沒有人愛是很正常的」等字句。

廣告 廣告

爆料一出，隨即引發熱議，林倪安雖立即出面澄清，稱對話截圖均是透過AI製造的假訊息，之後卻將Threads帳號轉為私人版面，已經無法公開瀏覽，IG也關閉了留言功能，此舉反讓事件延燒更旺。

眼見事件持續延燒，高志綱妻子蔡志潔也透過律師發表聲明：

蔡志潔表示，本人為高志綱配偶，近期Threads上充斥某C開頭之帳號，強調自己為「正宮」之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。

蔡志潔也說，因該言論不斷傳遞，本人時不堪其擾，為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益等語。

width='800' height='450' align='middle' class='editorial' >

高志綱妻子蔡志潔透過律師發表聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

聖石金業涉詐「法拉利、勞斯萊斯等3豪車遭查扣」…女董座500萬交保

二嫂正面曝！高國豪遭遭哥2打1…妻抱孩護尪嗆嫂：娶妳高家才變成這樣

民眾黨訪日惹怒中網友…館長切割黃國昌急喊「表忠」：與我無關

中官媒硬拗濱崎步一人演唱會消息不實…完整時間軸曝「中網友狠打臉」

