高志綱被爆婚外情！林倪安發文澄清 統一獅回應了
有平面媒體報導，中職統一獅教練高志綱遭爆料和女星林倪安發生婚外情，事後林倪安透過Threads發文澄清是AI生成的假截圖，但隨後就把帳號改為私人，統一獅球團也回應了。
根據《鏡報》報導，自稱是高志綱元配的女子在社群平台公開多段照片和私訊截圖，直指高志綱與「林姓小三」發生不倫戀情，而事件在11月28日全面爆發，自稱元配的女子直接點名「林倪安是高志綱的小三」，不論是簽書會或12強，只要是高志綱相關活動她都會出現，還會發限時動態，絲毫不避諱。
被影射的女星林倪安事後在Threads發文澄清，這是有人利用AI製造的假對話、假截圖、假照片，同時也把Threads帳號轉為私人，Instagram也關閉留言功能，高志綱所屬的統一獅球團則回應，一切都是不實指控、惡意捏造。
