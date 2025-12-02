高志綱遭控外遇女星「小三對話曝光」 妻子否認：那不是我

Threads上有匿名網友爆料高志綱外遇女星林倪安，但高的妻子否認發文並稱被冒用名義。（資料照）

統一獅教練高志綱被控與女星林倪安搞外遇，引發輿論熱議，爆料者直指林倪安利用工作接近球員，甚至貼出對話截圖指證歷歷，讓人懷疑是高志綱的妻子透過網路發聲。然而今（2日）下午高志綱的妻子蔡志潔委託律師發出正式聲明，強調社群上自稱正宮的人並不是她，反指爆料者冒用她的名義讓她不堪其擾。

社群秀對話指證歷歷 點名林倪安當小三

據報，Threads上今年5月出現一名帳號為C開頭的網友，陸續發文暗指某位小三和多名球員發生關係、以工作名義接近球員，疑似說自己就是球員的妻子，11月28日更直接點名當事人：「林倪安是高志綱的小三」，並批林倪安像是高志綱妻子一樣出席他的簽書會或是12強比賽後相關活動，砲轟她：「當了半年多的小三開心嗎？」

女星林倪安被點名是高志綱的小三。（翻攝自林倪安臉書）

該C開頭的帳號還嗆林倪安到處炫耀自己當小三，甚至貼出林和其他人的對話內容，控林曾說「他老婆自己管不好，怪到我頭上」「他們的婚姻關我屁事」等語。

相關言論瘋傳後，林倪安的Threads已悄悄關閉為私人帳號，她的IG也無法留言；統一獅球團則表示還在了解中，但如果違反球團規定最重將會開除。

該Threads帳號控林倪安當小三並指證歷歷，甚至貼出對話內容。（翻攝自Threads）

高志綱妻委託律師發聲明 稱被冒用名義不排除提告

然而案情下午出現重大變化，高志綱的妻子蔡志潔透過正暘法律事務所代為發出聲明，內容說道：「本人為高志綱之配偶，近期於Threads上，充斥某C開頭之帳號，強調自己為正宮之身分，冒用本人名義，指涉本人配偶與她人有婚外情之言論，且不只乙則，本人為此特委由律師發表對外之聲明，澄清本人並無聲請使用該帳號，更未曾以自己或透過該帳號，發表類似之言論，此冒用名義所發表之言論，已嚴重影響本人家庭生活。」

蔡志潔在聲明中表示，由於該言論不斷傳遞讓她不堪其擾，「為杜絕歪風，併此聲明，如該帳號繼續有冒充本人名義，或其他人有起而效尤之情事，本人不排除委由律師，提起訴訟，維護自身合法權益」。

