高志綱遭爆不倫女星！她被控「假球眷」超扯對話疑曝光 統一獅回應了

中華職棒統一獅教練高志綱近日捲入婚外情風波，被指和知名網紅林倪安關係非比尋常。（圖／翻攝自臉書，高志綱-綱綱好的世界、林倪安Nian）

中華職棒統一獅教練高志綱近日捲入婚外情風波。一名自稱知情者的網友於社群平台Threads多次發文，並公開多段疑似私訊截圖、側拍影像與對話內容，指控知名藝人、網紅林倪安以「球眷／球員關係人」身分頻繁出入球隊活動，並長期介入多名球員與教練的私生活，其中更點名涉及高志綱。對此，統一獅球團僅表示「網路謠言不予回應」。

根據鏡週刊報導，爆料者指出，自今年5月起便發現林倪安多次出現在高志綱有參與的公開場合，包括簽書會、球隊遠征與12強國際賽事等，且多次以「球眷」身分自由進出，引發高度懷疑。直到上月28日，該網友似乎忍無可忍，直接在Threads寫下「林倪安是高志綱的小三」，指稱兩人關係非比尋常。

爆料者曝光的疑似對話截圖中，林倪安被指曾寫下「好想阿伯」、「希望12強他老婆不要跟」、「我跟你老婆一樣所有活動都可以到場支持你」等語，疑似涉入他人婚姻。貼文者還指控，林倪安長期在球員、啦啦隊與球眷間散布謠言，以「被害者形象」博取同情，並在球員醉酒時拍攝親密照片，行徑惡劣。

伴隨爆料，網路也流傳多段疑似林倪安的小帳限動、對話截圖及球場側拍照。面對爭議，林倪安近日在Threads發文，強調AI技術易被濫用製造假截圖、假照片與假合成，呼籲大眾「善用科技」，被視為對網傳指控的間接回應。此外，她目前已將Threads設為私人帳號，Instagram亦關閉留言。

據了解，高志綱日前甫升任統一獅一、二軍總監兼統籌教練，被視為球隊重要的培訓與管理核心，如今卻因爆料捲入輿論風暴。不過，媒體多次向爆料者求證，至今仍未獲回應。統一獅球團則強調，不會回應「網路謠傳」。至於爆料內容是否屬實，仍有待進一步釐清。

