高志綱遭爆婚外情 統一獅：若違規最重開除

統一獅教練高志綱。（中職提供）

統一7-ELEVEn獅教練高志綱近日捲入婚外情風波，Threads上有帳號自今年5月起連續發文，並貼出疑似私訊與對話截圖，指控網紅林倪安介入多名球員、教練私生活，近日更直接點名「林倪安是高志綱的小三」，相關內容迅速在球迷圈發酵。





爆料者稱林倪安曾以「眷屬證」身分出現在去年12強奪冠後的東京巨蛋場內活動，並多次現身高志綱簽書會與相關公開場合，質疑其與高志綱關係不單純。事件延燒後，林倪安先前在Threads發文提到AI可能被用於製作假截圖、假照片，隨後將Threads設為私人帳號，IG也關閉留言。

廣告 廣告





對於網路指控，統一獅球團表示目前皆屬網路傳言，球團不對傳言回應，但已著手了解狀況；領隊蘇泰安強調球團憲章規範明確，若查證違反規定，最重可予以開除。

值得注意的是，高志綱日前在球團教練團異動中，已由一軍首席教練轉任一、二軍總監兼統籌教練。針對本案真偽與後續處置，球團與當事人目前尚未進一步說明。



