高志綱遭爆「外遇女星」對話曝光！她被點名小三悄關帳 統一獅發聲了

社群近日出現爆料內容，指控高志鵬外遇女星林倪安。（翻攝自林倪安IG／資料照）

前職棒球星、統一獅教練高志綱日前剛轉任統一獅「一、二軍總監暨統籌教練」，最近卻遭爆料疑似外遇女星林倪安，疑似高志綱妻子在社群發文痛批林以工作名義接近球員，甚至貼出多段對話內容指證歷歷，而林的Threads悄悄關閉、Instagram也關閉留言；統一獅球團方面稍早做出回應。

疑高志綱妻發文爆料 控林倪安當小三到處炫耀

《鏡報》報導，Threads上今年5月出現一名網友在陸續發文暗指某位小三和多名球員發生關係、以工作名義接近球員，疑似曝光自己就是球員的妻子，還說對方用她有小孩不會輕易離開這點來欺負她。

該網友終於在11月28日直接點名當事人：「林倪安是高志綱的小三」，並批林倪安像是高志綱妻子一樣出席他的簽書會或是12強比賽後相關活動，砲轟她「當了半年多的小三開心嗎？」

林倪安遭點名是高志綱的小三。（翻攝自林倪安IG）

不僅如此，疑似林倪安的對話紀錄也被翻出，「好想阿伯，希望12強他老婆不要跟」「不懂為什麼要這麼黏…難怪阿伯比較喜歡我」「他老婆自己管不好，怪到我頭上」「他們的婚姻關我屁事」，甚至還到處炫耀讓很多啦啦隊員、網紅、藝人都知道她當小三。

不只高志綱？控林倪安還撿屍其他球員發親密照

林倪安也被控在小帳多次發出球場的側拍照，還曾算命問她和高志綱的感情，但她卻不僅和高志綱發生關係，還曾「撿屍」其他球員，趁對方睡著時拍下在床上的親密合照。原po怒控林在社群把自己打造成清純、受害者的形象，私下卻會抹黑她不喜歡的眷屬或球員。

該Threads帳號控林倪安當小三並指證歷歷，甚至貼出對話內容。（翻攝自Threads）

AI合成抹黑？林倪安疑發澄清文後悄關帳

林倪安先前發文稱很多人用AI變造截圖或合成照片、聲音，被解讀成是在間接澄清相關指控。不過目前她的Threads以悄悄關閉為私人帳號，她的IG也無法留言；高志綱方面尚未回應，而在球團方面，統一獅領隊蘇泰安今（2日）回應表示，目前還是網路傳言，球團不會針對網路傳言做回應，但球團也正在了解中，並強調不管任何人只要違反憲章的規定，「最重是會開除的。」

林倪安被指控後將Threads轉為私人帳號。（翻攝自Threads）

