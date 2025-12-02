高志綱12強獲勝牽老婆！林倪安當面喊寶貝挑釁 正宮：妳希望我知道吧

娛樂中心／綜合報導

林倪安遭爆當統一獅高志綱的小三。（圖／翻攝自臉書）

統一獅總教練高志綱近日突然捲入婚變風波。Threads 上有網友連日發文爆料，直指女星林倪安與高志綱「關係曖昧」，甚至疑似介入他婚姻。因發文者自稱掌握大量對話紀錄、照片與截圖，引發球迷熱議，發文者疑似是高志綱老婆，還表示林倪安故意在高志綱牽著老婆的時候對他喊「寶貝」，氣喊「妳就是希望我知道吧？」

「12強離場時妳在旁邊錄影，高志綱走過去時，妳還大喊寶貝，妳口中的寶貝手裡牽著他老婆，妳不是故意的？妳就是希望我知道吧」，從發文口吻中可以發現身份疑似是高志綱的妻子。

統一獅教練高志綱遭爆婚內出軌女星林倪安。（圖／翻攝自IG @nianlin）

該名網友更進一步描述林倪安的交友方式，稱對方會與多名球員一起喝酒，並「從中挑選喝醉的球員帶回租屋處」，趁對方入睡後拍攝多張床上合照，甚至傳出部分裸露、親密特寫照。若球員對此不為所動，則會改口稱對方是「弟弟」。

貼文內容指控，林倪安不論稱呼對方為「弟弟」或「男友」，都會固定索取「眷屬票」、向球員及家屬提出要求，甚至以情緒勒索方式維持關係，「一直欺騙圈內人」。

爆料文還稱，林倪安是因與球員「攀關係」才在棒球圈逐漸累積聲量，並在私人社群中把自己包裝成受害者，「營造清純形象」。但在私下的聊天群組中，卻會「抹黑不喜歡的球員與眷屬」，甚至把未與她發展關係的球員「講得很難聽」，但是很多內容都是無中生有。截至目前，林倪安與高志綱均未對爆料做出官方回應。

