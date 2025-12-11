高息型掛帥 群益00919漲幅2.33%居冠

【記者柯安聰台北報導】大盤10日上揚218.13點，以28400.73點作收，創下台股收盤歷史新高。觀察近一月投資人最愛的台股ETF表現，整體來看，以有息收保護的高息型交投最熱絡。統計近1月日成交均量前10檔被動式台股ETF中，包括群益台灣精選高息(00919)、國泰永續高股息(00878)、富邦特選高股息30(00900)、元大高股息(0056)、元大台灣價值高息(00940)共有5檔是高息型。顯示出在大盤高檔震盪之際，投資人還是相對青睞穩健高息的特性。



進一步觀察這10檔交投熱絡的台股ETF中，在近1月大盤盤整震盪下，以群益台灣精選高息上漲2.33%居冠，也是唯一1檔打敗大盤，國泰台灣科技龍頭(00881)、國泰永續高股息、富邦科技(0052)、元大台灣50(0050)也有1%漲幅的好表現。









ETF理財達人表示，投資高股息 ETF最主要目的是能打造現金流，也是希望能在市場震盪中多一層韌性保護。據了解，00919第11次配息金額0.54元維持前一季水準，預估年化配息率10.07%，為連續11季維持10% 以上，除息日為12月16日，參與除息最後買進日為12月15日，投資人可留意相關投資契機。



群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年來AI科技股領漲大盤，不過隨著股市來到高檔，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，金融股便是可考量的標的，利率環境走降趨勢未變，金融股仍將受惠，在獲利穩健增長下，未來股息配發潛力也備受期待。金融股持股比重高的高息ETF，不僅可作為長期存股標的，也有望兼享價差優勢。（自立電子報2025/12/11）