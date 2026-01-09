高息魅力無法擋！投信看好非投等債成2026收息首選

美股2026年首個交易日漲跌不一。路透社



在全球經濟邁向軟著陸的關鍵時刻，投資市場正重新審視各類資產的投資價值。2026年開年，非投資等級債券憑藉其高息特性、穩健的企業基本面及相對可控的風險，已成為機構法人與散戶投資者積極布局焦點。富蘭克林華美投信指出，2026年經濟增長有望維持在趨勢水平之上。美國政府的財政刺激政策，預期將持續帶動消費，為企業獲利創造良好環境，進一步支撐非投等債券的表現。

美國今(9)晚將公布12月非農就業報告，市場高度關注；在此之前，上週初領失業金人數表現優於預期，顯示勞動市場維持強韌，為信用市場提供了堅實支撐。

市場分析，儘管強勁的經濟數據可能使聯準會延後降息時程，但降息的大方向已定，只是步調可能更為審慎。在此背景下，非投資等級債券的投資價值更為凸顯。

根據摩根大通最新統計，截至2025年12月底，全球非投資等級債券指數單月上漲0.60%，各信評級別均錄得正報酬；值得注意的是，風險較高的CCC級債券更有1.0%的漲幅，反映市場風險偏好明顯回溫。

從風險指標來看，目前非投等債券的違約率雖微幅上揚至1.88%，但仍顯著低於3.30%的長期平均水平，數據表明企業基本面整體穩健，違約風險處於可控範圍。

同時，非投等債券的殖利率與利差分別達到6.78%及314個基點，利差收窄反映市場信心增強。市場分析，在當前利率環境下，近7%的殖利率對尋求穩定收益的投資者而言，具有極高的吸引力。

富蘭克林華美全球非投資等級債券基金經理人陳彥諦表示，當前債券價格多已接近面額，利差也處於相對低檔，這意味著未來資本利得空間可能受限。他指出，投資重點應轉向穩定的「票息收入」，這將是推動總報酬的主要動力。

展望2026年，富蘭克林華美投信認為，在強韌的消費者需求支撐下，經濟增長有望維持在趨勢水平之上。此外，美國政府的財政刺激政策，包括減稅與擴大支出，預期將持續帶動消費，為企業獲利創造良好環境，進一步支撐非投等債券的表現。

