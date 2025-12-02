高息、抗震兩得意！10大高息債券ET比一比

財經中心／師瑞德報導

隨著12月市場對美國聯準會降息的預期升溫，債市熱度再度攀升，帶動整體債券ETF表現節節上揚。根據CMoney最新統計，11月年化配息率前10名的債券ETF不僅殖利率表現亮眼，單月含息報酬率更全面收紅，最高者甚至超過2.7%，展現「能配又會漲」的雙重魅力，成為震盪市況下吸金力道最強的投資標的之一。

填息+資本利得雙引擎 債券ETF表現亮眼

11月債市在利率預期翻轉、通膨降溫等多重利多推動下，資金明顯回流。其中，年化配息率前10名的債券ETF單月含息報酬率全數超過1.3%，前四強更突破2%，顯示即便處於不確定的總體環境，這類商品仍具穩定配息與資本成長雙重潛力，成為收益型與保守型投資人兼顧現金流與資本利得的優質選擇。

表現最為突出的為凱基美國非投等債（00945B），年化配息率高達6.89%，11月單月含息報酬率更來到2.71%，在所有ETF中穩居雙冠王。該檔ETF已完成填息，展現穩定配息與債價上漲的同步實力，成為資金追捧焦點。根據凱基投信公告，00945B預計於12月配發每單位0.086元，除息日為12月16日，12月15日前買進即可參與此次配息，預計2026年1月13日撥入帳戶。

高票息商品續強 非投等債成資金新寵

同樣表現亮眼的還包括第一金優選非投等債（00981B），其年化配息率高達8.94%，11月含息報酬率也有1.96%；復華20年美債（00768B）則以長天期債券身分展現出色潛能，年化配息率高達9.40%，單月報酬也有2.19%，顯示在利率轉折期中，長債商品亦具備相當投資價值。

此外，群益優選非投等債（00953B）、富邦全球非投等債（00741B）、國泰A級醫療債（00799B）、兆豐US優選投等債（00957B）、台新特選IG債10+（00980B）、主動聯博投等入息（00980D）、群益投等新興公債（00756B）等ETF，也都具備5.7%以上的年化配息率，11月含息報酬則在1.34%至2.32%之間，表現穩健，成為投資人穩定收息與抗震配置的理想選項。

高票息+信用債迎來甜蜜點

雖然目前美國經濟數據仍具韌性，但隨著選舉年即將到來，加上消費動能略顯放緩、通膨趨勢明顯下降，使得市場普遍認為聯準會最快將於2024年中展開降息循環。屆時債券殖利率將有機會進一步下滑，也代表債券價格仍有上行空間，現階段佈局具備高息優勢的債券ETF，將有機會同步享有穩定現金流與資本利得。

以凱基美國非投等債（00945B）為例，其研究團隊指出，美國未來兩年經濟有望進入所謂的「金髮女孩經濟」格局，也就是經濟不過熱也不衰退，通膨雖有黏著性但呈溫和趨勢，加上就業市場依然強勁，聯準會可能採取預防性降息策略，使利率呈現區間震盪，進一步凸顯信用債的投資價值。建議投資人可聚焦高票面利率標的，適度放寬信用評級，並控制債券存續期間，降低市場波動對投資組合的衝擊。

雙報酬特性成資產配置核心

當前利率變動與經濟趨勢仍充滿不確定性，債券ETF若能兼具「穩定配息」與「資本利得」兩大特性，將更適合用於現階段的資產配置策略。不僅能透過定期現金流應對生活或退休財務需求，更可在資本市場反彈之際，參與債價上漲的潛在收益，是現階段追求穩健收益投資人的首選方向。

11月債券ETF表現出色，年化配息率前10名商品含息報酬全面轉正，其中凱基00945B勇奪雙冠，報酬達2.71%。隨著市場預期美國將於2024年啟動降息，法人建議聚焦高票息與信用債，掌握收益與成長雙機會。（資料來源／CMoney）

