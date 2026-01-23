高息ETF留不留1／高股息ETF投資人陷集體焦慮 達人曝「無痛轉換」策略

投資達人超馬芭樂王仲麟建議，高股息ETF投資人可做適度調配。

高股息ETF穩定配息，吸引廣大投資人抱緊處理，以台股ETF受益人數前5大排行榜來看，當中就有3檔高股息ETF，包括00878（國泰永續高股息）、0056（元大高股息）、00919（群益台灣精選高息）。眼見大盤一路創高，高股息ETF卻漲不動，投資人陷入集體焦慮，頻問：該不該換股0050（元大台灣50）？

「我的0056配息表現是高股息ETF前段班，2025年的年化配息率達9.31％，但股價卻龜速前進。」小娟苦惱說，手上還抱著另一檔人氣王00878，雖然穩領股息，但看到市值型ETF大賺，還是覺得很鬱悶。大盤狂漲，高股息ETF表現溫吞，確實讓許多高股息ETF的擁護者感嘆。

曾是股民標配的高股息ETF，穩定配息的特性，吸引投資人無腦存、安心抱，每季或每月享受現金流入袋。以玩股網統計的台股ETF人氣排行榜來看，受益人數前5大，高股息4大天王就有3檔霸榜，00878、0056、00919位居2、3、4名，若再加上第4旺的00929（復華台灣科技優息），4大天王近年吸粉493萬人，整體資產規模達1.55兆。

如今這股「安全感」卻變成「相對剝奪感」，以績效報酬來對照高股息ETF、市值型ETF、主動式ETF等3類產品，Money DJ統計至1/21數據，同以近6個月比較，高股息ETF老大哥0056報酬率12.38％、市值型ETF始祖0050為41.16％、而主動式ETF 00981A則有44.02％報酬。

「高股息ETF在2026年的配息底氣不如往年，過去動輒雙位數的配息率已不復見，投資人不必期待太高，年輕小資族如果手上高股息ETF持有張數不多，想換就換吧！」投資達人超馬芭樂（王仲麟）直言，在多頭時代，換股到市值型或主動式ETF，累積資產更快。

超馬芭樂解釋，配息能力取決於成分股的獲利，他以航運龍頭長榮為例，2024 年全年獲利達64元之多，但2025年前3季累計獲利僅約27元，「當成分股的獲利動能減弱，配息自然不會好看。」至於退休族，超馬芭樂建議可把配息穩定的好標的留下，再用領息的新資金滾入市值型或主動式ETF，以息養股，可息收、價差雙賺。

「站在AI潮流的浪頭上，存股思維要改變，台積電主流趨勢無法撼動，因此2026年存股不能只注重配息，更要兼顧報酬。」投資達人股海老牛教戰，市值型與高股息的配置比重，年輕人可抓7：3，而退休族可以5：5搭配。

各主要ETF近期績效一覽

資料日期：統計至1/21；資料來源：MoneyDJ。

