高息ETF退燒！定期定額逾萬戶者今年僅5檔成長 一表掌握變化

近半年來，高股息ETF人氣衰退，連帶地，定期定額戶數也減少1.79%，統計目前有8檔高股息ETF，定期定額投資戶數超過1萬戶，但也普遍出現戶數減少情況，僅剩(00918)大華優利高填息30、(00919)群益台灣精選高息、(0056)元大高股息，仍能維持成長。

其中，00918由年初的5725戶，10月底已突破萬戶，今年以來成長幅度高達78.3%，成長率居冠。

如果把時間拉長至今年以來，定期定額戶數維持成長的高息ETF，則提高至5檔，除了前述3檔，還有高人氣的國泰永續高股息（00878）、元大台灣高息低波（00713）。

專家分析，隨投資人對投資觀念的提升，當前市場資金選擇高股息ETF時，不再只是「單看殖利率」，而是進階追求「具成長力的高股息」標的。00918成立不到3年，含息報酬率突破100%，因而能夠吸引高股息ETF投資人目光。

00918即將在12月中旬除息，本次是否能像前兩季一樣持續展現有「利」的填息動能，一樣受到市場關注。

