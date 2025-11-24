高慧君動3手術曝「恐失明」PO文揭抗病7年心聲

高慧君因甲狀腺問題引發眼睛疾病，坦言已經做好最壞的打算。(圖／陳俊吉攝)

女星高慧君近年健康出狀況，因甲狀腺問題引發眼睛疾病，十月起再度接受3項手術，坦言已經做好最壞的打算，昨(23日)PO文描述近年來的心聲，讓網友們極度不捨。

高慧君表示七年多來，因為疾病跟壓力的關係，除了工作之外，鮮少踏出家門，「我家也有美麗河景，但沒有人聲鼎沸，我以為自己適合極度安靜地在16樓看河景，沒想到，我也可以在人群中，坐在河邊，喝著還不錯的紅茶，安靜的看著眼前的一切」，似乎學會用平靜的心情，面對眼前遇到的難關，最後則是有感發而寫下：「感受紛雜中，自己內心的寧靜，跟自己和解，帶自己出門，也挺好」。

PO文曝光後，讓大批網友感到不捨：「一切都不容易，姐多保重」、「保持心情快樂，一起加油」、「慢慢來不要困住自己」、「平靜是最頂級的自由」、「學著接受獨有的自己」、「千萬不要放棄，加油」、「放寬心，一切都會平安無事」、「好好照顧身體跟心靈」、「繼續好好活著，前面一片光明正在等著你」、「一切不如意都會過去的」。

高慧君因為眼疾問題，必須得長期佩戴眼罩，一開始不僅造成眼皮敏感，走路也相當容易跌倒，她當時只能安慰自己「上帝要我睜一隻眼閉一隻眼，凡事要更小心」，後來覺得造成雙親擔心，讓她難過到到跟媽媽道歉，讓人覺得相當心疼。

