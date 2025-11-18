高慧君恐失明！甲狀腺低下「眼睛斜視」 連動3次刀

高慧君甲狀腺低下引眼睛斜視，連動3刀全身麻醉、削骨。（圖／粘耿豪攝）

女星高慧君出道超過25年，橫跨歌手、演員領域，還獲得三金入圍肯定，不過，她近年健康出狀況，因甲狀腺問題引發眼睛疾病，但動刀治療後仍未痊癒。據了解，她10月起一連接受3項眼睛手術，更做了最壞心理準備，如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。

根據《鏡週刊》報導，高慧君2021年突然視線模糊、看不清，發現眼睛垂直斜視，才得知是甲狀腺功能低下，於是先花1年多治療甲狀腺，待甲狀腺問題穩定後，就開始矯正因眼外肌肥大造成的斜視。雖然高慧君積極接受恢復手術，但剛開始得知斜視時，曾詢問上帝：「是不是我哪裡做不好？」並痛哭了3天，之後決定堅強面對，因為還有年邁的媽媽需要陪伴、照顧。

廣告 廣告

而高慧君近期因眼球突出壓迫視神經，必須進行眼窩減壓手術，但鑒於早前的麻醉經驗，決定改為全身麻醉，從口中插氣管內管。除了眼窩，還要矯正右眼眼瞼攣縮，11月底則接受雙眼皮對稱的修復手術，幾乎每2週就動一次刀，然而，她仍以正能量鼓勵有類似情形的病友，「先鼓起勇氣就醫，畢竟我不是醫生，只能分享經驗」。

此外，高慧君因眼睛疾病須長期配戴眼罩，起初造成眼皮周遭敏感，走路也容易摔跤，但她安慰自己，「上帝要我睜一隻眼閉一隻眼，凡事要更小心」。只是她覺得自己病痛連連，很對不起爸媽，讓老人家操煩，加上媽媽也疾病纏身，讓她難過地跟媽媽道歉，令人很是心疼。

更多中時新聞網報導

NBA》柯瑞打鐵 穆迪進ZONE 勇士宰鵜鶘

陳耀昌辭世 石崇良淚憶恩師

在台美人 須留意肥爸、肥咖條款