高慧君甲狀腺異常致斜視！醫：女性罹病風險為男性7倍
歌手高慧君2021年首次出現甲狀腺功能低下症狀，引發眼睛斜視及重影問題，曾2度手術治療單眼斜視，但術後視力僅恢復8成。甲狀腺功能低下較常出現在女性、65歲以上老年人，以及自體免疫疾病患者。
林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科主治醫師周威宇表示，甲狀腺功能亢進或低下都可能引發眼疾，這是因為自體免疫的抗體會攻擊眼窩的纖維母細胞，造成軟組織發炎腫大、壓迫視神經，導致眼球往外凸出，角膜因暴露在空氣中而乾燥、發紅受傷。抗體也會同時攻擊眼外肌造成肥大，讓肌肉動作不協調、影響視力，出現疊影、複視和斜視等問題。
周威宇醫師解釋，急性期時如果眼球被壓迫很厲害，可以手術切開眼窩骨，或是將眼窩後面腫脹的軟組織切除，進行減壓，同時在眼外肌施打類固醇幫助消腫。術後配合甲狀腺治療藥物，預後通常不錯，複視也能改善。但若壓迫到視神經，可能出現半邊偏盲，雖然術後相對可恢復，但也有無法完全恢復的案例。
衛福部玉里醫院衛教資訊也提醒，甲狀腺功能低下常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘、黏液性水腫。除此之外，約5至15%的甲狀腺功能低下病人會出現精神症狀，如聽幻覺、視幻覺、妄想、思考鬆散等。值得注意的是，身心及精神症狀有時會出現在身體症狀之前，應特別留意此警訊。
周威宇提醒，有4成的甲狀腺眼疾患者的甲狀腺功能仍為正常，但抗體已經在攻擊眼窩細胞，建議若有複視、看出去歪斜、半邊偏盲等症狀，在眼科查不出病因時，應考慮驗甲狀腺抗體。尤其30歲以後的女性更要注意，女性發生率比男性高7倍，有家族史者更是高危險群。雖然男性發生率較低，但症狀通常較嚴重，也不可輕忽。
針對甲狀腺功能低下的治療，玉里醫院建議以補充甲狀腺素（T4）為主，在甲狀腺功能低下改善後，身心及精神症狀也會趨於改善。陳君琳醫師也指出，當一個人呈現甲狀腺功能不足時，醫生會先確認是否原料充足，如鐵、碘、鋅、硒、胺基酸、抗氧化劑及維生素B、C、D和E等，同時也要注意來自生活中的壓力，因為壓力是干擾甲狀腺素合成的常見因素。
