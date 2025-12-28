高慧君甲狀腺眼疾險失明 曝術後大小眼照勇敢面對：珍惜健康

【緯來新聞網】歌手高慧君因罹患甲狀腺功能異常導致眼部疾病，近年接受三次眼部手術治療，手術後仍存失明風險，引起關注。近日高慧君透過臉書分享眼睛手術後照片，並表示「被醫生告知有失明的風險」，雖身體承受疾病所苦，高慧君仍保持正面心態堅持完成療程。

高慧君甲狀腺眼疾險失明。（圖／高慧君FB）

高慧君曾因音樂與戲劇成就入圍金曲獎、金鐘獎與金馬獎，為少數跨足三大獎項的藝人之一，她自2021年起出現甲狀腺功能低下症狀，隨後併發單眼斜視，影響外觀與視力。她先後接受兩次眼部矯正手術，儘管部分恢復視力，仍未達完全復原。近期她進一步進行三次眼部手術，過程中被醫師警告存在視力永久受損甚至失明的風險。

儘管醫療過程艱辛，高慧君表示選擇以積極態度面對身體狀況。她透過社群媒體公開療程進展，並於12月25日聖誕節當日發布近照，紀錄治療過程所留下的左右眼大小不一情形。她在貼文中提到，「感謝天主，代表一切」，並表示目前只剩最後一階段手術，顯示仍堅持完成療程。



高慧君也提及在治療過程中學會與甲狀腺疾病共處，包括面對突發性甲狀腺亢進症狀，強調學會自我調適與釋放壓力的重要性。

