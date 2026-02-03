高慧君眼疾還沒治好突昏倒撞地 臉部骨折首露面曝永久傷害

【緯來新聞網】「金鐘視后」高慧君今（3日）出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，長期受甲狀腺眼疾所苦，3天前剛進行最後階段的手術，傷口還在復原中，所以戴著墨鏡現身。除了本來的病痛，她自爆去年12月於家中「斷片式昏倒」，導致臉部三處骨折，臉腫得不行，雖然現在復原狀況很好，這次傷勢造成右臉將會「永久沒有膠原蛋白」。

高慧君當初跌倒很嚴重。（圖／娛樂中心攝、經紀人提供）

53歲高慧君今現身明顯瘦了許多，表示透過飲控、運動，從2024年10月起到現在減了24公斤。回想起去年12月28日在家中突然昏倒，過程完全失去意識。好在當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒，「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片」。



這一摔，她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾雅兒子）童言童語戲稱為「腫頭龍」，讓她哭笑不得。傷勢造成右臉蘋果肌消失「永久沒有膠原蛋白」，但是豁達地說不會做醫美：「失去就失去了，這是人生必須遭遇的事情。」



她曾諮詢顱內重建手術，但醫生認為骨頭太細、動刀意義不大，她因此決定順其自然，正向思考：「把壞運都摔掉了，度過蛇年的血光之災。」

高慧君受傷被外甥虧是「腫頭龍」。（圖／經紀人提供）

受傷初期曾一度無法用右臉進食，目前腫脹已消，表情表達也不受影響。有熱心粉絲建議她去檢查耳道，懷疑可能是內耳出問題。總之經歷這一切，年紀到了這個歲數，真切體會到健康的重要性。



另外，高慧君與甲狀腺眼疾纏鬥許久，3天前完成第3次手術，進入最後的療程。她感嘆甲狀腺疾病深受情緒與壓力影響，叮囑大家要學會放鬆：「人生起起伏伏，該來的就面對。我們生活在人世間，就是把拿到的劇本演好。」



《你好,我是接體員》2026回歸卡司包含林俊逸、方宥心、黃嘉千、高慧君、羅美玲、凱爾、林玟圻、呂紹齊、林斌、那祈（新竹場）、劉樸、安勍等。4月10日新竹縣政府文化局演藝廳、4月25日台南文化中心演藝廳、7月18日高雄衛武營國家歌劇院、8月14日台中國家歌劇院大劇院、9月25日至27日台北表演藝術中心大劇院， 售票可洽OPENTIX兩廳院售票系統。

高慧君拿受傷時期與現在對比。（圖／娛樂中心攝）

