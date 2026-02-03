高慧君突在家暈倒！臉部重摔3處骨折 暴瘦24公斤現身

高慧君自2024年10月起至今已瘦了24公斤。（圖／東森新聞）





女星高慧君近年因甲狀腺失調併發罕見單眼垂直斜視，連續動了多次手術治療，甚至一度做好失明的最壞打算，今（3）日她出席舞台劇開賣記者會，談及自己去年12月底無預警昏迷摔倒，導致臉部重摔骨折，只好將最後一次眼部手術延期至3天前舉行，因此今天只能戴墨鏡出席活動。

高慧君今出席新作品《你好，我是接體員》的開賣記者會。長期受甲狀腺失調的她，近期接受最後一次也是第3次的眼部手術，她坦言：「因為甲狀腺的年紀會隨著身體狀況去改變，希望這次可以撐久一點」，同時也呼籲大家「甲狀腺最大引發是壓力，所以有的時候對自己好一點、放鬆一點。」

高慧君與與林俊逸、方宥心、黃嘉千、羅美玲、凱爾、林玟圻Ctwo 、劉樸、那祈、安勍一同出席新作品《你好，我是接體員》的開賣記者會。（圖／全民大劇團提供）

高慧君在家中暈倒導致臉部3處骨折。

即便被疾病所苦，高慧君心態仍十分豁達，「人生起起伏伏，遇到的就面對，然後想辦法解決。生活在人世間，就把我們遇到的劇本把它寫好」，不過她去年底在家中「斷片式暈倒」，讓一旁外籍看護嚇壞，緊急送醫後發現臉部3處骨折，一度腫到嚴重變形，甚至被外甥笑稱像「腫頭龍」。

高慧君透露，事後有到醫院進行檢查，但目前還沒有查出原因，有粉絲建議她檢查耳朵，猜測可能是耳道出問題導致沒辦法平衡，不過她目前還沒有去檢查，經曆了這一次事故，她也感嘆「永遠失去右臉的蘋果肌」，至今靠近眼睛的一處仍是凸起的，起初甚至沒辦法用右半邊臉吃飯，「 這是我人生一定要遭遇的事情。」

而高慧君2024年10月起開始積極飲控及維持運動習慣，目前已瘦了將近24公斤，體態看似纖瘦不少。事實上，高慧君先前也曾接受《EBC東森新聞》專訪，她坦言曾一度被甲狀腺失調併發的眼疾所擊垮，所幸靠著演戲重拾生命中的熱愛，也更勇於面對無常，「我每半年都會在我的電腦的筆記本裡面寫我的遺囑，我是很看生死有命這件事情，而是你有沒有想辦法認真的過好每一天。」



