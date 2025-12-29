高慧君罹罕見眼疾險失明 勇敢曝近況：剩最後1次手術

53歲金鐘影后高慧君因甲狀腺功能異常導致罕見單眼斜視，近期接連進行3次眼部手術治療，醫師警告存在視力永久受損甚至失明風險。她在聖誕節當天透過臉書分享術後大小眼照片，表示治療已進入最後階段，僅剩最後1次手術。

歌手高慧君2021年首次出現甲狀腺功能低下症狀，引發眼睛斜視及重影問題。（圖／高慧君臉書）

高慧君自2021年起出現甲狀腺功能低下症狀，隨後併發眼睛斜視等病狀，影響外觀與視力。病況最嚴重時，高慧君一度眼珠翻出，擔心再也回不了演藝圈，還心想「該怎麼活下去？」。之後接受眼部矯正手術，儘管部分恢復視力，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成。

高慧君本來做好最壞打算，若因此無法再繼續演戲或重回舞台表演，就準備回山上養雞，或轉型當網紅，開頻道跟媽媽拍鄒語教學影片等。今年10月高慧君開始積極治療，短時間內連續動3次眼部手術，過程中雖被醫師警告存在失明的風險，仍積極面對身體狀況。

12月25日聖誕節當天，高慧君在臉書發文寫下「Merry Christmas 太多想祝福的事情。『感謝天主』代表一切」，並註記「很勇敢正面照一張大小眼照。就剩最後一次手術了」，勇敢面對自己仍存在大小眼狀況。

許多網友紛紛留言為她加油打氣，「聖誕快樂！祝手術順利平安」、「早日康復」、「加油～勇敢的女人最美麗」、「加油，等你回來唱歌演戲」、「你很勇敢也很棒。聖誕快樂」。

