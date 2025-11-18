高慧君罹罕見眼疾！麻醉針直插眼 每兩周動一次刀粉絲憂心
歌手高慧君因甲狀腺問題引發罕見單眼斜視，近日則是一連動了3個手術，期盼眼睛可以恢復視力，面對自己罹患罕見眼疾這件事，她也看得相當開：「如果無法修復，大不了回山上養雞種菜。」
高慧君。（圖／翻攝自IG）
《鏡週刊》報導，5年前的某一天，高慧君突然出現視線模糊的情況，後來才發現眼睛有斜視，就醫後檢查出甲狀腺功能低下所引發，這讓她下定決心，2年前做了矯正手術，不過大小眼的情況仍是明顯。
報導中提到，高慧君雖然二度動了手術去矯正單眼斜視，當中更有一次是麻醉針直接插進眼睛裡，但後續因甲狀腺異常，使得眼球突出壓迫到神經，讓她又得去做手術治療。
高慧君從上個月底開始，一連動了3個眼睛矯正手術，接下來月底還得要進行雙眼皮對稱的修復手術，等同於每兩周就動一次刀，而她也時不時在社交平台分享自己動完手術的心情，令不少粉絲都相當關心她的狀況。
