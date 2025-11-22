高慧君險失明 罹病7年學會跟自己和解
〔記者林南谷／台北報導〕歌手高慧君多年前因甲狀腺功能低下引發罕見單眼斜視，近期連動3次手術卻爆出恐失明。
2021年時高慧君出現甲狀腺功能低下，引發眼睛斜視等病狀，她曾2度手術治療單眼斜視，術後未完全痊癒，視力僅恢復8成，近日連動3次手術驚爆恐失明，因而學會釋放壓力與甲狀腺亢進共存，面對命運她選擇勇敢面對。
22日晚間高慧君在臉書發文坦言7年多了，因為疾病，因為壓力，除了工作，極少出門，但表示家也有美麗的河景，但沒有人聲鼎沸，「我以為自己極度適合安靜的在16樓看河景，沒想到，我也可以在人群中，坐在河邊，喝著還不錯的紅茶，安靜的看著眼前的一切。」
高慧君說，她感受紛雜中，自己內心的寧靜，跟自己和解，帶自己出門，坦言也挺好的。」
根據衛福部玉里醫院衛教資訊指出，甲狀腺低下約佔人口比例0.5至18%，且較常出現在女性、大於65歲的老年人、自體免疫疾病的病人如第一型糖尿病。
常見症狀包括容易疲憊、怕冷、頭髮乾燥易落髮、便秘、黏液性水腫。除此之外也容易出現身心症狀，例如沮喪、憂鬱、思考變慢、記憶力變差、興致低落、性慾減少、食慾下降等。
