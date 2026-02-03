高慧君「斷片式昏倒」！臉部朝下重摔臉骨骨折 驚悚傷勢曝光

高慧君日前在家昏倒，面部朝下重摔，導致臉部三處骨折。（圖／林俐瑄攝／經紀人提供）

金鐘視后高慧君今（3）日出席全民大劇團《你好，我是接體員》開賣記者會，長期受甲狀腺眼疾所苦的她，三天前剛進行最後階段的手術，傷口還在復原中，所以戴著墨鏡現身，她卻驚爆在去年12月底於家中意外「斷片式昏倒」，導致臉部三處骨折。

高慧君回憶，去年12月28日在家中毫無預警地突然昏倒，面部朝下重摔，過程完全失去意識。當時母親與外籍看護在場，聽到巨響後發現她趴在地上，看護急忙去把她搖醒。她說：「完全不知道為什麼就昏倒了，真的是斷片。」

廣告 廣告

這一摔導致她臉部三處骨折，一度嚴重腫脹，還被外甥（高蕾雅兒子）童言童語戲稱為「腫頭龍」，讓她哭笑不得。傷勢造成她右臉蘋果肌沒了，她豁達表示不會去做醫美：「失去就失去了，這是人生必須遭遇的事情。」她表示諮詢過慈濟顱內重建，醫生認為骨頭太細、動刀意義不大，因此她決定一切順其自然，「把壞運都摔掉了，度過蛇年的血光之災。」

受傷初期曾一度無法用右臉進食，但目前腫脹已消，表情表達也不受影響。有熱心粉絲建議她去檢查耳道，懷疑可能是內耳出問題。她也表示到了中生代，確實更體會到健康的重要性。

而她與甲狀腺眼疾纏鬥已久，三天前已完成第三次手術，進入療程的最後階段。她感嘆甲狀腺疾病深受情緒與壓力影響，叮囑大家要學會放鬆：「人生起起伏伏，該來的就面對。我們生活在人世間，就是把拿到的劇本演好。」

另外，高慧君從2024年10月起開始嚴格飲控並養成運動習慣，已成功瘦下24公斤，她今穿著以前林曉培的戲服，顯得仍有餘裕，體態輕盈許多。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

女大生狂冒痘！檢查驚見「章魚寶寶」大量繁殖 醫示警1行為：在餵蟲

33歲男新婚2個月「離奇陳屍鐵窗上」 兇手竟是相戀9年妻一家人

奇葩組合！義大利麵竟有「芋泥三色豆香菜」口味 蔡英文笑：歐洲的朋友會諒解