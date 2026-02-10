高成保經台中分公司揭幕 攜手愛您聯播網深耕中部保險市場
【記者羅伯特/台中報導】高成保險經紀人股份有限公司台中分公司於在台中市福科路上正式揭幕，宣告高成保經深耕中部保險市場的重要里程碑。本次開幕活動獲愛您聯播網贊助支持，吸引眾多保險業界夥伴、通路經營者及媒體到場見證，現場交流熱絡。
高成保經指出，長期觀察台灣保險通路發展，普遍面臨「人才定著度不足」以及「系統化培訓資源有限」等結構性問題，導致業務人員流動率高、經營難以長期累積。為此，高成保經以「AI科技」與「黃金教練團」作為雙核心引擎，透過數位化管理工具結合實戰經驗傳承，協助業務夥伴有效提升專業能力與經營效率，真正做到「掌控自己的事業」。
高成保經執行副總林庭進表示：「高成一直以來的宗旨，就是打造一個真正『以人為本』、制度透明的保經平台。我們希望把事業主導權歸還給第一線的業務菁英，讓願意長期耕耘的人，可以在這裡安心發展、穩定成長。」
在營運策略上，高成保經以「客戶安心、合約安全、業務安定」作為三大核心願景。一方面，導入頂尖科技系統優化保險服務流程，提升客戶溝通效率與整體服務體驗；另一方面，透過嚴謹的法遵與內控機制，確保合約內容與權益保障，降低經營風險，為客戶與業務夥伴建立長期信任基礎。
此外，高成保經亦自主研發「千萬事業部專案PDCA訓練系統」，以目標設定、執行追蹤與持續改善為核心架構，整合培訓、輔導與團隊支持資源，協助業務夥伴快速成長、穩定深耕市場，打造具延續性與規模化的事業模式。
高成保經表示，台中分公司的成立，不僅是據點擴展，更象徵公司對中部保險市場的長期承諾。未來也將持續結合媒體平台與專業資源，深化品牌影響力，與產業夥伴攜手推動保險通路朝向更專業、更永續的方向發展。
