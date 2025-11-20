高房價壓頂！脫北潮擴散、新北人竟也逃亡 十年來人口首見流失

記者陳韋帆／台北報導

新北人口今年十年首見負成長，板橋、永和、新莊流失最多，淡水、林口、汐止逆勢增長。（圖／記者陳韋帆攝影）

新北人口今年十年首見負成長，今年10月相較去年減少1345人，板橋流失最多；淡水逆勢年增6411人。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，高房價、分戶節稅、生育率下滑為三大主因。

新北市民政局統計，截至10月人口為404萬5656人，較去年底減少1345人。板橋減3488人、永和與新莊各減約2000人；淡水增6411人，林口增2042人，汐止也呈現正成長。

新北市2025年人口增減前三行政區。（圖／台灣房屋提供）

新北人口往房價低價區流 人口減少「房價高漲、生育率下滑、分戶節稅」是主因

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，此波人口減少集中在板橋、永和、新莊等高房價區，住宅單價多落在5至6字頭，使青年首購族負擔沉重，買盤向蛋白、蛋殼區與桃園外移。新北今年出生率僅3.96‰，六都最低，低於台北5.03‰與桃園5.67‰，生育下降讓人口成長更顯遲滯。

她說，高價蛋黃區家庭常在蛋白區持有房產，囤房稅2.0上路後，部分家戶為節稅而分戶，將配偶或子女設籍至蛋白區住宅，使蛋黃人口減少、蛋白區相對增加，戶籍遷移造成人口結構明顯變動。

新北人口減少 房價卻不跌反漲

第一建經研究中心副理張菱育指出，淡水、林口、汐止等設籍成長區的住宅均價多落在3至4字頭，相對親民；當地重劃區屋齡新、街廓完整，供給以2至3房為主，最符合首購與小家庭需求。除汐止捷運仍在興建外，淡水與林口已有捷運或輕軌，加強通勤便利性。

她說，今年房市受信貸管制影響，量能不如去年，但人口成長區因具交通建設、低總價優勢與增值條件，設籍人口穩定上升，房價反呈支撐甚至走揚。對小資族而言，這些區域已成為兼具負擔能力與成長潛力的主要移居選項。

