高房價引爆「等房潮」！全台繼承移轉創史上新高 雙北成財富傳承重鎮

全台2025年繼承棟數寫下歷史新高，贈與移轉棟數也創2016年以來次高。李政龍攝



房市在政策調控下陷入交易寒冬，買不起房只能等待「資產傳承」。根據內政部最新統計，全台繼承移轉棟數達7萬8324棟，再創歷史最高紀錄；贈與移轉棟數為5萬2722棟，也是2016年以來次高。專家分析，在人口結構面臨不可逆的高齡化趨勢，以及居高不下的房價壓力，年輕世代購屋門檻不斷墊高，「等房族」已逐漸取代購屋，成為當前取得不動產的主流管道之一。

依據內政部統計資料，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3.1%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高有二大主因，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」成為取得房產的主流管道；二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

廣告 廣告

統計顯示，六都當中，以雙北繼承量體為大宗，尤其台北市繼承移轉棟數達1.3萬餘棟，年增幅達6.6%，漲勢為六都最高。賴志昶指出，雙北成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，屋主手持物件多要價不菲，對於資產配置需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，使得繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

至於贈與移轉部分， 2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5%，仍保有約5.2萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑，在於房地合一稅2.0上路後，若受贈不動產是在2016年以前取得，受贈方未來出售的稅基，是以遠低於市價的公告現值計算，若成功售出恐面臨高額稅賦，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，更傾向於身後繼承。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗；至於贈與移轉，雖可利用每年免稅額度分批移轉，但需考量未來出售時的房地合一稅成本；因此，民眾在進行資產傳承時，應諮詢專業意見，依據自身資產狀況選擇最合適方式，才能創造最佳效益。

更多太報報導

房價回歸理性！新北「這一區」建設噴發領漲 板橋三重重劃區現小幅修正

北市住宅平均39年！4行政區老屋交易皆破半數 大同、南港靠新屋翻轉

雙北高公設比創新高！北市小基地建案逼近4成 專家曝房價高悲歌使然