高房價悲歌 雙北公設比攀新高

高價買房，公設比多寡一直是購屋人關注重點。住展雜誌統計，2025年公開的雙北市新成屋、預售屋建案（不含5層樓以下公寓、透天）平均公設比，台北市為35.7％，新北市為34.7％，為統計紀錄以來高點，尤其台北市在40％以上的高公設比新案來到一成，遠高於前年的5％。

住展發言人陳炳辰分析，事實上與公設比高低息息相關的，乃建築基地面積大小，小基地案因為興建出戶數較少之社區，難以分攤公設，而法定逃生消防等設施又已占去一定公設空間，便容易產生高公設比產品，而素地稀缺與危老案盛行的台北市遂成為小基地案大本營，加上去年景氣不佳，公開案數量少，更凸顯其比例，台北市在去年推出低於200坪基地的新案就占了近四成，前一年則為三成。

即使是有較多土地可利用的新北市，面臨市況差而改推市區小基地案亦能降低建商銷售風險，去年在新北市就有2成的新推案是低於200坪基地面積，前年則不到一成五，也會與高公設走勢正相關。

囿於高房價，就算公設比高，市場上對能壓低總價的小宅仍有一定接受度，像在房市冷氣團狀態逆勢快節奏完銷的台北市延三夜市一帶的「伊寧橋寓」、景美的「怡富景絵」都是公設比來到四成，但皆有小坪數甚至套房規畫，成交可落在千萬元總價帶，且均有首都捷運生活圈機能，縱然犧牲了室內空間，但好入手與期待未來轉手獲利，終究引起買盤興趣。

雙北市的相對低公設比新案已難覓，還能有僅三成左右公設比的新案都屬零星，去年低於32%公設比的新開案個數就不到一成，這類產品自然有其吸引力，比方說公設比不到32%的台北市大同區「大同新豐采」圓滿在亮相三季內結案，而公設比只有30.4%的新北市永和區「新碩永傳」銷況亦進入尾聲。

陳炳辰指出，雙北市後續在內湖區、萬華區、中山區、大安區、三重區都已有小基地案預告登場，預期公設比不低，而今年將有虛坪改革相關調整上路，或有機會調整新案公設比數據，但要注意的是因為銷售總價不變下，換算較少的坪數反而演變成更高單價局勢，高房價問題並無法由此解決。