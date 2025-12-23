高房價成最佳避孕藥 年輕夫妻「孩房2選1」嘆：我們還能擁有幸福？





「結婚三年，我們存下的每一分錢都在房價上漲中蒸發。看著驗孕棒上的兩條線，我竟感到恐懼大於喜悅。」一位台北媽媽在社群發文，道出世代困境。台北市的房價所得比達到16.2倍，意味著一個家庭需要不吃不喝超過16年才能在台北買房，這項數字創下歷史新高。

與此同時，養育一個孩子從出生到大學畢業的平均花費約600萬至1000萬台幣，相當於在中南部購買一間公寓的總價。這讓許多雙薪家庭陷入痛苦的數學題：「我們的收入，究竟該先分配給『安居』的夢想，還是『育兒』的責任？」

房地產部落客「賣厝阿明」22日在《賣厝阿明 知識+》粉專上分享案例，這種「孩子與房子」的選擇焦慮，實質上是台灣社會階級流動趨緩的徵兆。當年輕人發現無論如何努力工作，都難以同時實現購屋和育兒這兩項傳統人生里程碑時，就會產生深層的無力感。

一個問題、二種選擇。今年34歲的陳先生與妻子原本在台北租屋，兩人月收入合計約12萬元。2022年，在女兒兩歲時做出了選擇，他們終於存到頭期款，卻面臨殘酷現實：買下汐止20坪中古屋後，每月房貸將占去收入三分之一，加上幼兒園費用與生活開銷，將毫無儲蓄空間。

「最後我們決定搬回雲林老家，用台北的頭期款在當地買了透天厝。」陳先生坦言，「女兒的童年只有一次，我們不想讓她住在狹小空間裡，也不願自己為房貸疲於奔命。」另一對夫妻則選擇相反路徑。「沒有自己的房子，我總覺得孩子在漂泊。」李太太和丈夫決定延後生育計畫，將所有資源投入2023年於新北市買下的預售屋。

「每次看到朋友分享親子出遊照，我都會懷疑自己的選擇。」李太太撫摸著仍平坦的小腹，「但我告訴自己，等2026年交屋後，一切就會值得。」

不同價值的拉鋸戰

阿明指出，房子代表資產積累與穩定，孩子則是情感寄託與未來。從純經濟角度，房子是可計算的投資，孩子則是無法預估回報的長期投入。

但家庭決策從來不只是數字遊戲。台灣生育率已連續多年全球墊底，2023年總生育率僅0.87，創下歷史新低。與此同時，房價卻持續攀升，形成「愈不敢生，愈重視房產投資；愈投資房產，愈不敢生」的惡性循環。

空間換取時間 成為許多人的務實選擇

離開高房價的雙北地區，轉往桃園、基隆或中南部城市，用通勤時間換取更大居住空間與更低生活成本。這需要企業提供更彈性的遠距工作選項。

重新定義「家」的意義是心理調適的關鍵。「我們決定先租屋，把省下的房貸差額用來帶孩子旅行和學習。」一對選擇不買房的夫妻分享，「對我們而言，家的核心是成員間的愛，而不是磚瓦的所有權。」

高房價的「N拋世代」

房子是可計算的投資，孩子則是無法預測回報的承諾。但當「投資」壓過「承諾」，社會就陷入惡性循環：高房價讓年輕人不敢生，資源集中投入房市，又進一步推高房價，生育意願更低。

台灣的數字是最明顯的例子：2023年總生育率僅0.87，全球敬陪末座，房價指數卻持續創新高。這種困境並非台灣獨有，韓國、香港等高房價社會，也出現生育率驟降與「拋棄戀愛、結婚、生育」的「N拋世代」。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

