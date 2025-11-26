高房價衝擊！六都7成行政區小宅化 桃園「這區」成坪數縮水王

六都有7成行政區交易坪數縮水，桃園市龜山區一戶平均少20坪，是全台交易面積減少最多的行政區。永慶房產集團提供



近年房價快速上漲，在總價考量之下，民眾購屋越買越小！房仲業者盤點2023年8月到2025年7月六都的實價登錄資料，桃園市龜山區平均單戶交易面積減少達36.5%，位居全台第一，而台中市中區減少20.4%，高雄市鹽埕區、新興區的面積分別有20.3%、18.5%的減幅，顯示小宅化的趨勢不僅明顯，更席捲六都。

低總價成主流 龜山區一戶少20坪

六都有7成行政區交易坪數縮水，桃園市龜山區一戶平均少20坪，是全台交易面積減少最多的行政區。永慶房產集團提供

從2023年到2024年桃園市龜山區每戶平均交易面積達55.8坪，而2024年到2025年僅剩35.4坪，一戶整整減少20坪，是全台交易面積減少最多的行政區。永慶不動產A7文青豐岳加盟店店東翁志強指出，受到雙北外移人口影響，鄰近雙北、交通便利的龜山區成為購屋首選，首購與小資族在資金有限的情況下，買低總價的小宅是必然趨勢。此外，市場上小宅去化速度快，連帶影響建商推出更多小坪數建案，未來大坪數的物件會更加稀有且不易去化。

廣告 廣告

翁志強店釋，過去一年龜山區平均交易總價1100萬元來看，剛好符合新青安首購族能負擔的範圍，約有6到7成的購屋族都是選擇這個大小的物件；而追求大坪數的換屋族，在第二戶貸款成數降低的情況下，不管是「先賣後買」或「先買後賣」，多保留觀望態度，導致龜山區的物件坪數縮水最明顯，短期來看小坪數、總價1000至1500萬元左右仍是市場主流。

台中舊城區老屋重建變小宅

老宅重建變小宅，台中市中區總價1000萬元就能在市區買到小坪數住宅，受到購屋族青睞。永慶房產集團提供

做為台中市發展最早的中區，過去兩年平均每戶交易面積也減少20.4%，成為全台第二名行政區。永義房屋台中一中三民加盟店東郭誌蘭表示，中區因發展時間早，加上行政區面積小，區域內房屋類型主要分成兩種：屋齡40年以上或屋齡10年內經危老重建的新屋，礙於老屋全面翻新可能需要超過200萬元的大筆資金，還有修不好風險，新屋就成為許多購屋族的首選。

郭誌蘭解釋，以鄰近的北區、西區來看，2房小宅總價也都要近千萬元，而中區平均總價約600到700萬元就能買到10年內的小宅，相比之下實惠許多，加上明星學校居仁國中的學區加持，對於有學齡兒童的小家庭很具吸引力。

高雄兩行政區面積減幅皆上榜

高雄市新興區位居交通要道、生活便利，且千萬元小宅負擔低，符合購屋族需求。永慶房產集團提供

高雄市鹽埕區過去兩年交易面積減幅20.3%，平均每間減少約8坪空間，幾乎是一間套房大小。永義房屋美術麗鼎加盟店長呂冠萮說，鹽埕區是高雄最早發展區域，多以低樓層的老舊透天厝為主、幾乎無新建案，購屋選擇有限。在捷運、輕軌、景點的加持下，且近年積極推動觀光產業，部分老宅轉作民宿、文創等使用，懷舊悠閒的環境也吸引購屋族前來，小坪數的透天厝很受歡迎，帶動交易坪數呈下滑趨勢。

新興區過去兩年交易面積也下滑18.5%，台慶不動產高雄八德站前加盟店副店長劉芝羽表示，新興區緊鄰高雄火車站，在南、北高雄的交通上具有相當大的優勢，對於追求交通、生活便利，又想要靠近北高雄的年輕族群相當有吸引力。在新青安的助攻下，總價千萬元、小坪數的物件，更符合負擔能力較低的小家庭、首購族需求，加上大坪數新建案市場需求少，建商更傾向於興建小坪數住宅，短期來看「新興區」最主要的交易主力仍以2房、小坪數為主。

房仲業者盤點六都近兩年交易面積，逾7成行政區交易坪數縮水，「龜山區」更是直接少20坪。永慶房屋提供

永慶房產集團研展中心副理陳金萍指出，以六都觀察來看，超過7成以上的行政區每戶購屋面積都有縮水跡象，小宅化趨勢相當明顯。除了家庭人數變少，讓小宅需求增加外，低總價、購屋負擔相對輕鬆也是小宅受歡迎的主因，以交易面積減少前五名的行政區來看，價格幾乎都有百萬元以上的差距，龜山區相差達400萬元，顯見在信用管制政策下，低總價、符合自身負擔能力的小宅更是搶手，建商新建案也多往2房、小3房的物件發展，不只去化速度快、更符合當今社會的住宅需求。

更多太報報導

新莊副都心5年漲3成！房價站穩6字頭 預售單價最高驚見「這字頭」

預售屋價格鬆動？七都十大行政區房價下修 四區跌幅逾1成

北市房價鐵板一塊！預售屋最低價看不見6、7字頭