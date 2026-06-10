高房價逼年輕人不想生！全台毛孩達320萬隻 15縣市貓狗比小孩多

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2025年全台家犬與家貓預估總數已高達320.5萬隻，正式反超同年0至14歲幼年人口的268.2萬人。廖瑞祥攝



在全台少子化與高房價、小宅化浪潮夾擊下，人口結構出現變化。根據房仲業者統計政府最新數據，2025年全台家犬與家貓預估總數已高達320.5萬隻，正式反超同年0至14歲幼年人口的268.2萬人，兩者差距高達52.3萬隻，且有15個縣市出現「毛孩比小孩多」的現象，其中又以新北市差距16.2萬隻高居全台之冠。專家分析，都會區寸土寸金且高經濟壓力逼人，許多年輕家庭迫於無奈選擇延後生育，轉而飼養寵物作為情感寄託。

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住商不動產統計農業部與內政部資料，發現2025年全台家犬、家貓數量已達320.5萬隻，超越0~14歲幼年人口的268.2萬人，差距超過52.3萬；全台已有15個縣市出現毛孩大於孩童現象，僅彰化縣、宜蘭縣、新竹市、嘉義市、金門縣、連江縣及澎湖縣等7個縣市，幼年人口仍略高於毛小孩數量。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示，近年少子化、高房價及晚婚影響，大幅改變民眾生活模式，尤其都會區房價日益高漲，小宅化亦日益加劇，還有通膨等因素，讓年輕家庭礙於經濟考量，僅能選擇延後生育甚至不生，但對陪伴與情感需求並未消失，因此，毛小孩逐漸取代孩童，成為家庭核心成員。

細看各縣市表現，以新北市表現最為突出，家犬與家貓預估數高達59.7萬隻，遠高於約43.5萬的幼年人口數，差距高達16.2萬，不管是毛孩數或是毛孩與小孩人口的差距數，都是全台第一名，使其穩居「毛孩之都」寶座。

住商不動產新北市區執行副理王健維分析，新北市近年來重劃區開發熱絡，吸引新案齊聚之下，房價漲勢明顯，區域小宅化趨勢難擋，又台北市房價外溢效應，吸引大量首購與脫北族進駐，面對高居住壓力，使得年輕居民傾向選擇毛小孩作為情感寄託。

賴志昶指出，過去房市增長，多建立在人口成長與遷出入上，但近年全台人口結構已出現改變，從幼年人口持續減少，到毛小孩數量持續增長，代表住宅需求正從傳統家庭，逐漸轉向個人化、多工化；對消費者而言，購屋除考量總價與貸款條件，應關注小宅是否合乎實際生活需求，也應留意區域機能是否符合市場需求，以免一味追求低總價，而入手未來難以脫手、較無增值空間的物件。

觀察農業部與內政部資料，全台2025年家犬與家貓預估總數達320.5萬隻，但相比同年0至14歲幼年人口僅約268.2萬人，其中更有15縣市的貓犬數量遠超小孩人數。住商機構提供

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