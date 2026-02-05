高房價！ 凶宅成小資救贖 專家曝市場分級：「這種」最難賣





房價高不可攀，讓年輕小資族的成家夢愈來愈遠。根據最新統計顯示，七都預售屋房價所得比全面攀升，其中台北市更高達26.67倍，等於不吃不喝超過26年，才買得起一間房。面對現實壓力，部分自住買家開始尋找「非常規選項」，房地產部落客「賣厝阿明」指出，在高房價時代，市場上價格相對親民的「事故屋（俗稱凶宅）」逐漸受到關注，但背後風險不容忽視。

阿明4日在《賣厝阿明》粉專上表示，凶宅價格通常比周邊行情便宜2到5成，對資金有限的購屋族確實具吸引力。不過，這類物件牽涉心理接受度、法律揭露義務、銀行貸款條件與民俗觀感等多重因素，並非單純「便宜就好」。市場上也有分級概念，從意外死亡的「微凶宅」、非自然死亡的「次凶宅」，到涉及自殺或重大刑案的「中凶宅」、「大凶宅」，事故性質愈嚴重，價格通常愈低，但轉手難度也愈高。

廣告 廣告

他建議，購買凶宅前務必完成三項功課：第一，徹底查證屋況，向房仲、前屋主與鄰居確認事故類型與發生時間；第二，評估價格是否反映風險，通常需較市價折讓20%至50%；第三，實地看屋並在買賣契約中清楚註明為事故屋，以避免日後糾紛。

在居住層面，不少買家會透過重新裝修、淨宅儀式或擺放宗教物件來降低心理壓力。金融面則是另一道門檻，多數銀行對事故屋貸款成數偏低，約30%至50%，部分甚至拒貸，意味著買方可能需要準備更高自備款，流動性與轉售風險也相對較高。

房仲提醒，凶宅並非不能買，但必須同時做好心理、財務與法律三重評估。阿明也直言，在房價長期高檔的環境下，事故屋或許成為部分小資族「負擔得起的選項」，前提是風險認知到位、配套準備齊全，否則便宜背後，可能換來更高的隱性成本，「問題來了，如果是你真的能接受嗎？」

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



北台灣十大建商沒有輸！ 2025總推案量仍勝2023

打擊房地產投機！ 李在明警告多屋主「最後的逃命機會」

袋鼠族＝媽寶？ 33歲男揭生活現實：不如住家裡