高手交鋒 川普與曼達尼白宮「相見歡」

法新社報導，美國總統川普(Donald Trump)21日和紐約市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)在白宮會面，數月來的冷嘲熱諷煙消雲散，雙方都笑容滿面並承諾將擱置彼此的不和，為紐約市的未來共同合作。

34歲的曼達尼從沒沒無聞到一舉贏得11月4日的紐約市長選舉，即將成為紐約首位穆斯林市長。他先前和川普發生激烈的口水戰，將這位共和黨籍總統比喻為「剝削房客的惡房東」。

華盛頓觀察家原本預期會看到自稱為民主社會主義者的曼達尼和川普的會面火花四射，因為川普曾經稱這位市長當選人是「共產主義者」，並暗示應該驅逐這位出生於烏干達的紐約客。

但這場在白宮橢圓形辦公室(Oval Office)的會面卻是彬彬有禮。79歲的川普笑容滿面地讚揚了曼達尼獲得歷史性的選舉勝利，表示他能有「出色的表現」，並說曼達尼是個「真心想讓紐約再次偉大的人」。

川普表示，「我們將協助他讓大家的夢想成真：擁有一個強大且安全的紐約」。

曼達尼則形容這場面對面會談「非常有成效」，並提及雙方對這座美國金融中心和最大城市「共同的讚賞與熱愛」。

川普和曼達尼都來自紐約市皇后區(Queens)，也都是政治秀高手，但他們的風格截然不同。

這場交鋒被視為更像是意識形態、世代與自我的較量，而非一場禮貌性的拜會，誇張的言辭和發牢騷是川普的風格，而曼達尼則主打負擔能力與包容性。

與這位億萬富豪總統在橢圓形辦公室的會面，經常會演變成一場暗藏埋伏的政治秀，而烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)已經汲取到教訓，他曾在此遭到川普和副總統范斯(JD Vance)的公然訓斥。

政治分析家警告，曼達尼可能會遭遇像澤倫斯基這樣的處境。川普和曼達尼數週來針鋒相對，川普已威脅不會讓這位年輕的政治新星好過。