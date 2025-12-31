高手在湖內 首創環保輕軌「茂興號」

高雄市湖內區正意環保站，資源堆置區狹長，志工打造輕軌方便推送大量回收物，但今年底輕軌升級了，有了回收的電動代步車當車頭，可以坐上去操控還可以遙控，更可以載運參訪學童，而這列車叫”茂興號”，延續了做環保到九十歲的志工王茂興的慈濟精神！

2022年 年底軌道完成 車廂回收物再造拼接2025年11接上電動車頭 更為省力載滿回收的正意環保站輕軌即將出發，但今年底輕軌升級，不需人力推動，有了車頭，

「遙控就可以走了是嗎，對。」

電動代步車是車頭，載著環保精神前往資源存放處，列車裝上扶手、放上椅子，就成為環保教育列車，幼兒園孩童歡喜融入環保站，而這台回收電動代步車，是過世的慈濟志工王茂興的，

慈濟志工 王銘賢：「爸爸他生前做環保做到90歲，既然是他的代步車，我(想)是不是把它再次改造提升。」

王茂興的兒子，王銘賢，維修電動車，有鐵工背景的志工則提供技術支援！慈濟志工 蘇伯輝：「做這個卡上軌道，把這台車放上去架子上，後面再做螺絲鉤子勾著連結。」

慈濟志工 王銘賢：「一方面也是延續我爸爸，他在世做環保的精神，一方面也時想念爸爸時，就想到這部車，看到它持續發揮良能，就覺得非常歡喜。」

列車名為”茂興號”，每一次出發，都是對環保志工的貼心，

環保志工 陳秀華：「 要收攤時都是11點 12點時，真的是最熱最熱的時候，一個人要推2趟到3趟，現在就不用 工作減輕2，3。」

茂興號減輕志工負擔，守護地球平安，更讓阿爸的慧命永續！

