高手帶路／投資跑贏大盤10% 沈萬鈞這招走天下

財經中心／廖珪如報導

近期記憶體族群大熱，還記得《三立新聞網》記者最早看到沈萬鈞的報告時，連他粉專連結都沒有，只有一串長長的分析文，像是每年半導體大展的分析報告，從報告資料去查，追蹤到粉專「萬鈞法人視野」，發現這名「怪怪的」預言家，居然是台積電工程師出身的基金經理人，過往操盤基金破百億，被業界譽為半導體投資先知的沈萬鈞。

他離開復華投信前年收入5千萬（記者一時嚇傻，畢竟上班族聽到年薪破五千萬難以想像），「賺到退休」自己出來開業，保持到處拜訪公司的研究員習慣，為自己工作更加自由自在。沈萬鈞說，現在投信業金融管理很嚴格，包括你的手機、line要封閉，早上七點進公司到收盤，就跟進無塵室一樣，你都不知道發生什麼事，公司有重訊等等你都無從知曉，那變成研究資源被掐住。那如果自己做投資公司，研究資源、即時性更好，此外我們也很想分享法人是如何找尋資源可以分享給散戶，我們想要讓投資圈生態更專業化、系統化。

廣告 廣告

沈萬鈞說自己跨界很大，專業是電機系，從工程師轉到金融業已經16年，時間很長，得過18座金鑽獎，操作超過數百億資金。他以過來人身份，分享單純找出自己投資心法和趨勢可以做分享。

台積電配股 啟蒙投資

沈萬鈞第一次知道股票、拿到股票是台積電發給他的。沈萬鈞在台積電工作時，只有30%現金，70%是股票，好不容易拿到股票，台積電HR打電話問他證券戶號碼，沈萬鈞絲毫不知道什麼是證券帳號，被同事笑到不行。沈萬鈞回家自閉一天，想說自己好歹也算高材生，竟然不知道什麼是證券戶、投資是什麼都不知道，讓好強的他，從此下班後都在研究股市「發現新藍海」。

當時沈萬鈞28歲，申請研究所時，就往財經方向走，真正進入財金系統。其實沈萬鈞電機系畢業時，原本是想當檢察官，考上台大智財所，但是被台積電人才獵到，一腳就跨進台積電。台積電真的很強，無論制度、展望甚至是台積電國際競爭力，都是很強的公司，所以即便到現在都是投資首選。

只是自己負責的領域很小螺絲釘，但負責的領域可以接觸到客戶，包括NVIDIA、高通、intel等，也能看到很多公司在商業的競爭力，當時的輝達其實被ATI排擠的還蠻慘，但是輝達當時輝達把自己的晶片放在台積電生產，而ATI把晶片交給自己的廠商，這一決策的差異，讓ATI現在已經被別人併購。

這個觀察讓沈萬鈞發現商業活動、產業變化、資本市場的活動相當有趣，所以聚焦這個系統研究，而且投資也是一個方式去參與這些厲害公司的茁壯，所以自己聚焦科技業、資金研究。自己從紐約大學研究所畢業回台灣時，遇到金融海嘯，當時台證（台新）很需要一個半導體分析師，當時台積電也才30幾元，找他去試試看。

不過同時台積電也找他回去當工程師，當時證券業薪水只有台積電十分之一，當時證券業很慘（金融海嘯），除了沈萬鈞，也才一個員工（清潔人員），所以對沈萬鈞的挑戰其實很大。當時沈萬鈞的媽媽問他工作是什麼，他都先講自己已經回到台積電了，「很怕跳到證券業被媽媽打死。」2008年那時，熱門的概念股是蘋概股，當時的任務是一週要找出五支股票，接下來五天都要漲停。」「這個現在很難找到，能找到一支符合這個條件就不錯了。」

跑贏大盤10% 看產業趨勢

當時台股3955點，其實自己投入業界是最好的時間，當時沈萬鈞每拜訪一家公司都寫「強力買進」結果被老闆罵，因為當時金融海嘯大家都被跌到怕，只有沈萬鈞一個人很樂觀。但是回顧這一切，到底是沈萬鈞太樂觀嗎？事實上是有看到機會，然後去掌握它，因為2008年時股市真的不能再低了。

如果要操盤只是跟大盤差不多，那其實不難，不要犯太多錯，但是如果要跑贏大盤10%就是要找出當年的趨勢股，現在全世界趨勢在哪裡？透過拜訪、產業上下游check去找出好的趨勢，不能太小，例如我們以前佈局幾百億資金，你在看公司會有完整的多頭循環，若可以在低檔佈局到多頭完成，對基金來說就是很好的事。過往我拿到金鑽講、亞洲最佳經理人都是找中小型個股起家的，台灣不像美、中，我們中小型個股有些本益比很低，所以當產業趨勢出來如航運、ABF或今年的AI，例如早期緯創、廣達本益比都很低，本益比都七八倍，高殖利率概念股。

當趨勢出來時，你會完整的享受多頭循環，一、業績往上、二、本益比調升，一開始漲才7、8倍，等他成長時至少可以15倍甚至20被。這樣你是兩種方式，業績從3元到10元就漲3倍，本益比變20倍又漲3倍，這樣加起來就9倍了。

此前我們剛找到健策啦、嘉澤的時候他們股價才60元，現在都快一千元了。股票漲上來時法人就可以參與，一開始是投信，再來是外資，最後是外資寫報告。像今年外資在寫台光電、金像電，當時2009年我拜訪這些公司時，台光電股價才6元，那時外資不可能寫報告，現在漲上來外資就會開始出。最後是被動型ETF參加，股票漲到一個時候ETF會按照權重配置，航運就是從本益比很低開始賺錢，例如長榮從24元開始漲，漲到100元時還有拉回到70元，然後投信開始發現航運很好、外資開始寫報告，漲到200多元ETF就會把該股加入，這時候就是公司成長的最高點，這時候如果投資人操作個股，就要注意高點就到了。

如何從谷底找到價值公司？

那怎樣從谷底發現它？例如沈萬鈞最有名的戰役就是之前記憶體（上一輪循環），但是投資人到底如何判斷谷底起飛？沈萬鈞說你可以觀察大波動會有一個現象，就是經過產業重整，記憶體過往經過日本第一大廠倒閉，日本是最早開發出記憶體的國家，全球很多茂矽什麼都倒光，產業重整往上度過了三年。例如第一波記憶體產業重整在2013年，到轉變是2017年，漲幅在2018年，而且當時是一年就漲完。

一般人會參與到某些時候，例如谷底，記憶體很慘，也會留意到翻身，當記憶體開始上漲時，一般投資人又不敢去買。對法人來說，看到產業趨勢變了，以航運來說，長榮從24元漲到100元時，大家都不敢入手，但長榮從100元跌回70再衝到200以上時只花一個半月，在法人操作當中，都研究很久，他已經醞釀很久，爆發力會驚人，例如ABF、被動元件。

有些公司比較特別，像台積這樣一直漲的也有，但是台灣產業並不如美國沒有自己市場，我們的中小型企業會循環，好的公司漲上來會維持的，現在看來都是跟台積相關的，如果你沒跟上日新月異的資訊你沒有跟上，就退出潮流。現在每一波新的科技上來，你都要看得比公司還仔細，比他們老闆還要懂，其實法人通常比任何老闆都知道他的訂單，通常法人會去看上游發生何事，公司才會接到訂單。

對於經營小撇步，經理人最重要的是調整，自己曾經失敗過，2014年散熱族群還蠻好，當時剛起步，當時沈萬鈞不喜歡，覺得這個東西沒有太強的技能，但是沈萬鈞的對手一直買進，當時台股不好，沈萬鈞又誤判散熱，當時績效就不好。從當時沈萬鈞就開始調整，很多公司或許不是競爭力很強，但產業趨勢起來就像風口上的豬也會飛，這也是為何我們為何會入手被動元件、航運。

投資要具備法人視野

沈萬鈞說法人跟散戶最大的不同就是，就是散戶狂入手熱門股，就會去掃這些，但法人不太喜歡買這些單一的、特別利多，法人喜歡上下游都好的。例如疫情後車用電子起飛，非常大的族群，從晶圓代工到測試、晶片、封裝一整串你都可以投資，因為晶片漲價，每一家公司都有上漲空間，法人會很開心。法人的方向也不封閉，例如台積電法說，是法人會反覆聽，因為台積電看到的方向都是100%準的，業績雖然會調整，但方向永遠是對的,例如台積電很早就在看光通訊、自駕車、機器人，但是台積現在就在準備、研發，這可能在1-3年就會普及化。

因為今年比較詭譎多變（川普因素），給一般投資人建議是，趨勢比較好、不受關稅、提前拉貨的影響，但是這些股票相對都已經在高點，你可以把它記下來，拉回就是你考慮的關鍵。比較沒有反應的股票不要參與，像現在不管是匯率、關稅，小型公司無法承擔的。所以最好是投資有耐受能力的好公司。多頭時間也是比空頭長的，不要因為一次挫敗，就做當沖、短線。要記得做研究、分析永遠會回饋給你，我們不是投資股價，而是投資公司，相信他的競爭力他就會回報你一定的報酬。

三立新聞網提醒您：

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

更多三立新聞網報導

快檢查！不是炎黃子孫？ 這四個姓代表你可能戰神後代

科技騎乘商機來了 發展一次看！

獨家／宏都拉斯哭了！ 不只白蝦「它」也遭殃

熱門股／記憶體慘跌還能入手？ 9檔分析出爐

