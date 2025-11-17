高手帶路／無痛加薪術 億級經理人教你買這些
財經中心／廖珪如報導
被業界譽為半導體投資先知的沈萬鈞，年紀輕輕就從經理人職務中退休，自己成立投資公司，更自由地成為散戶們的「分析師」，粉專「萬鈞法人視野」因為從9月開始精準預測了記憶體類股的爆發，到記憶體熱門時期更幾乎以日更但帶科技底蘊的邏輯，帶投資人看長期趨勢，讓他的粉專可以在兩週內從1萬人暴增至2.3萬人。
沈萬鈞希望大家具備的「法人視野」，不是告訴投資人要買哪一支股票，而是教你如何面對資訊爆炸的時代。從趨勢、驗邏輯、判斷反應程度，讓自己成為一個冷靜的決策者；沈萬鈞希望投資人理解的第一件事，是全球財富正在集中，過往曾經是1群人佔有全球40%的資源，在AI時代會變成1群人掌握全球90%的資源，如果不做投資加入這集中的90%資源中獲取收益，就會失去機會。
必須投資的理由
舉個例子來說，沈萬鈞過往曾拜訪某傳產行業的老闆，老闆認為他的行業利多已經走到盡頭，再轉型也很困難，自己鑽研了不少公司後，相中了金融業，而且是以消費金融為主的公司「玉山金」，老闆無論時機好壞，都定期買入玉山金的股票，買到現在已經成為玉山金前10大股東，而他的公司也確實在時代的循環下走下坡，但是單就領股息，他每年就有20億現金。
持之以恆是投資的重要心法，沈萬鈞說，如果是新手投資人，記得一定要買非循環類股，持續成長型的龍頭公司，例如台積電，要持之以恆定期定額。如鴻海，是代工界龍頭、成長型公司，沈萬鈞說，每月一股台積電、一股鴻海、一股散熱龍頭等，或者領到獎金時固定入手幾股，持之以恆地在自己的能力所及內佈局投資，時間久了也能看出成效來。如果沒有時間看報告、看分析，沈萬鈞也推薦投資人買「主動型ETF」，因為主動型ETF可以看見其持股標的是否為投資人喜歡，若公布成分股替換，投資人自己覺得苗頭不對也可以馬上出場。（他本人持有00981A）
買入龍頭股原因
龍頭公司就算是買到景氣循環過了，比如過往航海王的長榮目前不在景氣循環當中，投資人透過股利賺取，也不會太差，如果買到第二名（非龍頭股），那就會差一大截。此外，沈萬鈞也提醒新手投資人，不要開槓桿、不要融資、不要當沖。就是持之以恆的買入成長型公司，這些公司要是技術無可取代、避險能力、規避地緣風險能力高、上游產業（沈萬鈞舉例，要找出直接把黃金挖出來的公司）股票。
景氣股入場心法
而景氣循環類（記憶體、航運、生技）股，以現在的記憶體為例，沈萬鈞說，你可想像自己使用的AI影片、照片等有多少？例如sora影片，AI公司做10部存一部，但是全球有多少人在使用這些功能，你就能明白記憶體的需求有多大，從自己能觀察到的角度出發，再者，目前除了加入美韓中三大記憶體利高階公司如美光、海力士、三星、長鑫儲存、長江儲存，台廠在比較低階的DDR4全面受惠，很多投資人不敢現在參與行情，可以看看財報是否已經反映股價利多，例如上游南亞科、華邦電等，近期漲到投資人覺得到頂，然而沈萬鈞說，在一個大趨勢上，股價會起起伏伏，可以透過財報，例如是否營收已經反映獲利、配息已經反映獲利？如果這些公司都還在普通營收、逐漸擴廠，而市場上還沒有可以空出來搶這些公司產能的局面下，投資人還是可以加入景氣循環股。但如果承受能力不高，就記得一直存成長型龍頭公司就可以。
趨勢帶你穩賺未來
而面對消息多元化的網路時代，投資人如何判別哪些是成長型公司，若是來不及加入題材怎麼辦？沈萬鈞舉例，事實上台股最龍頭最成長型的公司就是台積電，例如現在很多人在討論台積電承包商，那投資人可以看一件事，台積電承包商難道會比台積電厲害？如果不會，為什麼不存台積電。就像供電方案，台達電為龍頭，如果比較手中公司，都沒有人技術能超越這家公司，毛利率也不可能超越這些公司，（如果台股有人毛利率能贏台積電，那該支股票已到高點）。
沈萬鈞說不要滿手股票，留現金才有冷靜判斷的空間。第二，把倉位切小一點，讓自己有承受波動的能力。第三，當懷疑冒出來時，問的不是「要不要砍」，而是「公司基本面還在不在？」趨勢不會天天改變，之前有個很資深的經理人常常說，不要一直看盤，把部位放在你可以接受的範圍，讓趨勢說明一切。此外，沈萬鈞也提醒，投資粉專中正規操作並不會叫你加入LINE群組跟報你飆股，如果網路有人叫你這麼做那就是詐騙，千萬不要加入。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
