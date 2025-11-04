地方中心／陳孟暄 葉晏昇 李育翰 台東報導



2025台灣國際衝浪公開賽，今(11/4)天在臺東東河金樽漁港盛大開幕。為期8天的國際賽事，邀請全球12國、超過200名菁英選手齊聚浪尖競技，開幕式由臺東縣副縣長王志輝、運動部政務次長鄭世忠，以及活動大使鼓鼓，一同出席揭幕。

浪花一波波濺起，選手在衝浪板上，順著海浪滑行，再來一個帥氣轉圈，讓一旁觀眾看的目不轉睛。



台灣國際衝浪公開賽，4號在臺東東河金樽漁港盛大開幕，為期8天的賽事，邀請來自12個國家，超過200名衝浪好手齊聚，本次活動大使鼓鼓也親臨現場，分享台東的美。

高手齊聚！台灣國際衝浪公開賽熱血登場 嗨翻台東金樽漁港

高手齊聚！台灣國際衝浪公開賽熱血登場 嗨翻台東金樽漁港。(圖／民視新聞)

台灣國際衝浪公開賽代言人 鼓鼓：「這裡真的是非常就是國際的衝浪的浪點，從小就知道，非常厲害的人才能下這個浪點，然後非常好的浪，然後再來就是，非常漂亮的就是海平面可以看，然後沿路有非常非常很多很美的文化還有美食，希望大家來台東可以玩得非常非常開心」。





台東金樽有著176公里的海岸線，得天獨厚的地理環境，加上冬天氣候十分溫暖，是全台唯一被世界衝浪聯盟認可的比賽場地，這次比賽首度升級為積分級別賽，吸引許多外國選手遠赴來參賽，還加入音樂活動與市集，讓民眾認識不一樣的台東。





台東副縣長 王志輝 ：「很多外國選手比賽的時候，他們穿禦寒衣，就算發現說，其實在台東這個冬天，溫度還是非常舒服，不需要禦寒衣，可是我們的浪點是很漂亮的，尤其這幾天，這個東北季風下來之後，台北淒風苦雨，可是台東還是豔陽好天氣」。

運動部政務次長 鄭世忠：「台東真的是很漂亮的地方，我們也希望透過這個賽事讓台東透過這個運動品牌，能夠創造一個國際名片，讓我們的全世界的衝浪者都知道，台東是一個很棒的衝浪的地點」。





不只是一場競技，更是世界衝浪聯盟認可的國際級賽事，透過這次活動，讓民眾認識衝浪的有趣，也體驗台東之美。





