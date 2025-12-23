高捷不滿《角頭》挨批「教壞小孩」 怒嗆：胡扯八道

高捷在《叫我驅魔男神》中有多場打鬥場面。光盛影業提供



高捷今（12╱23）與張懷秋、吳震亞出席《叫我驅魔男神》記者會，北捷及中山商圈12月19日發生隨機攻擊事件，造成4死11傷，有網友點名黑幫電影《角頭》「教壞小孩」，對此，片中飾演「北館貴董」的高捷怒嗆：「出現亂象就說是看我們的電影，真是胡扯八道！」並喊話影迷多支持藝術市場。

《叫我驅魔男神》特效鏡頭超過全片一半，張懷秋飾演遭到惡神阿修羅附身的瘋吉，導演陳玫君坦言花費非常多的時間及精力和經費在特效製作上，張懷秋表示：「我的想像是天馬行空，表演時有想像自己的轉變。剛剛看完，哇！超出我當初任何的想像，看到很多特效在我身上，我是這部片最昂貴的演員，特效太厲害，有驚豔到。」

張懷秋（左起）、游安順兒子游禮、高捷、吳震亞合體亮相。光盛影業提供

陳玫君透露當時張懷秋染了一頭鮮紅髮造型，直呼：「苦了懷秋！」張懷秋則笑回：「我比較害羞，私底下不喜歡引起街上注意力，可是染了紅色頭髮，比較容易被大家看到。」他頂著紅髮將近2個月，一殺青就剃掉，「當時頭髮摸一摸就碎了，所以拍到最後1天我就請造型剃掉了，幾乎是光頭」。

片中融合印度、台灣文化，更有一場華麗的寶萊塢大型舞蹈場面，張懷秋大讚高捷、吳震亞跳得很好，直呼2人「用靈魂在跳」，高捷坦言當時練了幾堂課，差點跳到腳筋拉傷；吳震亞則表示：「我很喜歡看印度電影，歌舞都是很華麗，有這個機會可以跟印度合作，這輩子也夠了。」《叫我驅魔男神》12月31日上映。

