高捷不當「角頭」了！認1舉動「身體無奈出狀況」：要心存善念

高捷在《叫我驅魔男神》特別演出。（圖／光盛影業提供）

奇幻喜劇電影《叫我驅魔男神》是首部由臺灣與印度聯合打造的奇幻動作喜劇，由帥氣男神林哲熹與新生代演技派女演員雷嘉汭組成「嚕湯CP」，與阿建巴吉瓦、張懷秋、游安順、江譚佳彥、高捷特別演出等黃金卡司陣容。

今公開幕後花絮〈我信邪篇〉，張懷秋在電影中身心被惡靈之王阿修羅吞噬、走火入魔，頂著一頭鮮紅髮色、手持圓月彎刀展開瘋狂決戰，飛天遁地、後滾翻、旋轉飛踢樣樣來，讓人見證惡魔之王的狂氣威力。特別演出的高捷也令人矚目，儼然成為一位「動作巨星級黑道老大」，但他笑稱「只是生意人，不算是黑道老大」，更獻出從影少見的精彩寶萊塢舞蹈橋段。

張懷秋為戲染了一頭紅髮。（圖／光盛影業提供）

張懷秋特別為了《叫我驅魔男神》染成鮮紅髮色，自從之前預告曝光之後讓人驚艷不已，象徵被阿修羅力量侵蝕的象徵。這造型也讓平時低調的他吃足苦頭，笑說：「紅頭髮太顯眼，戴帽子都遮不住，當時劇組不希望曝光，而且我本來就比較低調，在路上不太想引起太多注意，所以當時我社群照片幾乎都只能放黑白的，可是這個頭髮被認出的機率變高了！」

高捷飾演外表剛猛、內心柔軟的黑幫領袖。（圖／光盛影業提供）

同樣在《角頭》系列以「貴董」深植人心的高捷，這次在《叫我驅魔男神》中特別演出「鐵雄」，外表剛猛、內心柔軟的黑幫領袖，經營殯葬、水產、酒吧等行業，看似呼風喚雨、實則最牽掛的，是被邪靈附身的外甥瘋吉，掙扎於「大義滅親」的考驗，在片中展現罕見的情感層次。他笑說：「這次不算黑道啦，比較像是生意人。最大的煩惱是外甥什麼時候能脫離阿修羅的附身！」這次他難得在電影裡獻跳一段「寶萊塢舞蹈」，他笑說：「大家可以看到我們很精彩的舞蹈，拍攝前上了好幾堂課，那時候因為太投入還跳到拉傷！」對於在片中印度惡魔之王阿修羅的威脅，他霸氣一笑：「我信佛，敬鬼神而遠之。表演歸表演，做人只要心存善念，什麼都不用怕。」

這次高捷在《叫我驅魔男神》的左右手也是觀眾的熟面孔—吳震亞，兩人在《角頭》系列分別是「北館」精神領袖「貴董」與五虎將成員「胖達」，這回兩人再度同框，吳震亞笑說：「跟《角頭》表演也大不相同，在《叫我驅魔男神》中有更多的武打動作戲！」不過，他仍謙稱自己只算是「動作搞笑組」、「氣氛擔當」，興奮直呼第一次演「打殭屍」特別刺激，而真正的武打動作擔當絕對是高捷，更爆料高捷甚至在現場還會指導大家如何動作更為流暢、畫面更加好看，讓他狂讚高捷「根本就是動作魂上身嘛！沒想到捷哥的身手真好。」

