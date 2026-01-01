高捷凱旋站跨年夜廁所漏水！站務員急忙拿沙包擋水

高雄捷運昨晚跨年夜發生漏水事件，廁所內的水管不明原因故障，導致水不斷流出，廁所內外形成大片積水，女廁及親子廁所還一度沒水可用，所幸經維修後，已恢復正常使用。

高雄捷運昨晚發生廁所漏水事件。（圖／高雄捷運提供）

有網友在Threads PO出畫面，指出昨日晚間9點多，高雄捷運凱旋站內廁所的水管爆裂，大量水不斷流出，站內人員急忙拿沙包擋水，地板也溼答答一片。

對此，高捷說明，昨天晚上約9點左右，站體內有一清水管漏水，在維修期間，女生廁所跟親子廁所沒有水可以用，因此站務人員安排女生使用原本男生廁所，男生則使用無障礙廁所。

另外，高捷表示，捷運地面層也有晚會準備的流動廁所，所以上廁所雖然有排隊現象，但秩序良好，後續在晚間9點50分左右維修完畢，廁所恢復正常使用。

