高捷刷卡閘門狂喊「洗襪子」 真相曝光！其實是超人力霸王

近日有民眾搭高雄捷運時發現，進出站刷卡時，閘門竟發出宛如台語「洗襪子」的聲音，讓不少人一頭霧水，還有人笑稱「高捷好貼心，進出站還會提醒回家要洗襪子」。相關畫面在社群平台Threads流傳，引發熱烈討論。對此，高雄捷運公司也出面揭曉真正原因。

原來，高捷閘門「洗襪子」的聲音並非提醒生活瑣事，而是今年高雄燈會「冬日遊樂園」活動，與日本人氣IP超人力霸王聯名的宣傳巧思。高捷配合活動，自即日起在活動期間，將全線進出站刷卡機提示音，統一更換為初代超人力霸王在飛行或發射光線時的經典呼喊聲「シュワッチ」，因發音關係，聽起來恰似中文的「洗襪子」，令人印象深刻。

有民眾在Threads笑說，一開始完全聽不懂「洗襪子」是什麼意思，反覆聽了幾次才覺得又好笑又困惑；也有熟悉超人力霸王的粉絲一聽就秒懂，直呼「這就是初代奧特曼的叫聲」。

對於網友的熱烈回應，高捷公司也親自到貼文底下留言，幽默表示在冬日遊樂園活動期間，「高雄捷運的旅客都會是襪子最乾淨的一群」，並邀請大家一起搭捷運，跟著超人力霸王一起「洗襪子」。

事實上，這並非高捷首次因刷卡聲響引發討論。不少網友也聯想到去年冬日遊樂園期間，高捷曾與另一個日本人氣IP吉伊卡哇聯名，當時進出站的提示音，讓不少長輩聽起來像台語的「錢扣了」，同樣因諧音效果在網路上掀起話題。

