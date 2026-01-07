高捷岡山站RK1西基地 聯開案動土

高雄捷運岡山車站RK1西基地聯開案7日舉行動土典禮，高雄市副市長林欽榮（前排左四）盼將岡山打造為北高雄副都心。（任義宇攝）

高雄捷運岡山車站RK1西基地聯開案7日舉行動土典禮，將由達麗建設投資27億元打造地下4層、地上23層住商大樓，高雄市副市長林欽榮出席活動，盼將岡山打造為北高雄副都心；達麗建設董事長謝志長則坦言，當地土質鬆軟是大挑戰，力拚民國119年完工。議員則期盼聯開案帶動岡山發展之餘，市府也要解決車站周邊停車位不足問題。

高市府捷運局介紹，RK1西基地原為果菜市場，於109年底完成搬遷，112年變更為捷運開發區，基地面積約3498平方公尺，建蔽率70％、容積率630％，於113年公開評選，由達麗建設獲選，將投資27億元打造地下4層、地上23層住商複合大樓。

廣告 廣告

林欽榮出席動土典禮指出，岡山地區因鄰近空軍基地，在110年放寬岡山、橋頭、梓官等地限高至94.44公尺，得以讓周邊開發案順利啟動，其中RK1西基地不僅與捷運出入口共構，低樓層還導入店鋪、健身中心等商業空間，市府可分回172坪公共托嬰中心、106席停車位，並取得14.12億元權利金挹注捷運建設。

林欽榮認為，北高雄發展半導體S廊帶，岡山就位處核心地帶，其中捷運在113年延伸到岡山車站，去年平均每日有3800人次搭乘，未來在聯開案與捷運路網持續延伸下，有望帶動運量翻倍成長，將岡山打造為北高雄科技副都心。

謝志長則於致詞中提到，公司與岡山淵源頗深，近年也陸續在北高雄推出多起建案，歷經1年多的規畫與探勘，發現該處土質鬆軟超乎預期，因此，秉持「蓋自己住的房子」精神謹慎改良地盤，並將捷運出入口共構其中，盼能準時在119年6月完工，與岡山共榮發展。

高市議員黃秋媖說，高市府積極在岡山路竹延伸線推出聯開案，期盼岡山車站2大聯開基地能打造岡山版「雙子星」，帶動全新發展，不過，車站周邊停車位不足，聯開案提供的車位恐仍不敷使用，提醒市府應加速盤點車站周邊土地，增闢停車場讓民眾搭車更便利。